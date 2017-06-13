Недвижимость

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Частная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Частная практика)

Обеспечит ли заблаговременное проведение съезда адвокатов преемственность органов адвокатского самоуправления?

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