Недвижимость

Сегодня 19 июня 2017 года, 01:51

Частная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Частная практика)

Плен работы

Украинские юрфирмы еще не готовы отказаться от традиционного графика работы, но рассматривают возможность удовлетворения индивидуальных предпочтений своих юристов

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Современный ритм жизни и активное внедрение технологий при решении повседневных задач мотивируют юрфирмы пересмотреть свои подходы к организации рабочего процесса, вплоть до отказа от традиционных офисов с фиксированным графиком работы и закрепленным за сотрудником рабочем местом. Впрочем, характерно это преимущественно для западных юрфирм. Большинство участников украинского рынка юридических услуг не готовы отказаться от классического графика работы даже в летний период. Определенные льготы и послабления, безусловно, возможны, но они носят индивидуальный и ситуативный характер. Также исключением из правила является организация работы украинской юрфирмы в формате смарт-офиса.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.