Недвижимость

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Частная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Частная практика)

Отчет окончен

Отчетно-выборный съезд избрал Лидию Изовитову председателем Совета адвокатов Украины — председателем НААУ на новый пятилетний срок

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



9 июня 2017 года в г. Киеве состоялся отчетно-выборный съезд адвокатов Украины, на котором были подведены итоги пятилетней деятельности органов адвокатского самоуправления. Но ключевым вопросом повестки дня съезда стало избрание председателя Совета адвокатов Украины (САУ) — председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

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