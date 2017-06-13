Недвижимость

Частная практика
Отчет окончен
Отчетно-выборный съезд избрал Лидию Изовитову председателем Совета адвокатов Украины — председателем НААУ на новый пятилетний срок
9 июня 2017 года в г. Киеве состоялся отчетно-выборный съезд адвокатов Украины, на котором были подведены итоги пятилетней деятельности органов адвокатского самоуправления. Но ключевым вопросом повестки дня съезда стало избрание председателя Совета адвокатов Украины (САУ) — председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).
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