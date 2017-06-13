Недвижимость

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№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Самое важное)

Финансовый вектор

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Развитию рынка лизинга на Украине был посвящен круглый стол, состоявшийся 9 июня с.г. в Киеве. «Лизинг — чрезвычайно важное направление украинской экономики сегодня», — отметил председатель парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, народный депутат Виктор Галасюк. Украинским предприятиям катастрофически не хватает финансовых ресурсов, в том числе кредитов, а исправить ситуацию можно именно инструментами лизинга. Во многих странах Европы лизинг играет важную роль для предпринимательства — такие перспективы есть и на Украине, уверяет руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Роберт Бонд. «Лизинг может предложить привлекательную альтернативу финансирования малого бизнеса на приемлемых условиях», — считает г-н Бонд, но для успеха применения лизинга нужно создать надлежащий правовой режим и благоприятные налоговые условия. Самые большие потребители лизинговых услуг на Украине — отрасли транспорта, сельского хозяйства, добывающей промышленности и сфера услуг, отметил Игорь Пашко, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Но активно возможности лизинга не используются, наблюдается тенденция к уменьшению долгосрочных договоров.

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