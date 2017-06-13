Недвижимость

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№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Самое важное)

Нормы контроля

Эксперты «КПМГ-Украина» дали советы, исходя из практики применения норм о контроле за ТЦО

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



В нашей стране уже рассмотрено 145 дел по вопросам применения норм трансфертного ценообразования (ТЦО) за период с 2013 по 2017 годы. В основном это дела «технического характера» — вопросы о признании операций контролируемыми, о подаче отчета по контролируемым операциям. Дела, касающиеся правильности применения принципа вытянутой руки, только начали рассматриваться в судах первой инстанции.

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