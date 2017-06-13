Недвижимость

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№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Самое важное)

Продуктивная работа

In-house юристы, сопровождающие IT-продукты, поговорили о наболевшем

8 июня с.г. в ZEO Alliancе прошла первая встреча in-house юристов, сопровождающих создание и/или продвижение IT-продуктов Product Lawyers Meetup. Организаторы мероприятия —ЮФ Sayenko Kharenko и ZEO Alliance. Инициатор проекта, координатор ІТ-практики ЮФ Sayenko Kharenko Никита Полатайко говорит, что по поводу украинского ІТ в медиапространстве много шума и спикерами зачастую выступают юристы из аутсорсинга. «А вот юристов «продуктовых компаний» мало слышно, плохо видно, в результате они незнакомы друг с другом. А у них есть свои вопросы, своя специфика работы, есть свои вызовы, им есть чем поделиться. Им просто нужна была платформа для коммуникации», — считает г-н Полатайко.

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