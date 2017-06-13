Недвижимость

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Рабочий график

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

1000 ЗАСЕДАНИЕ ВСП КИЕВ: Запланировано заседание Высшего совета правосудия, на котором будут рассмотрены материалы относительно внесения представления Президенту Украины о назначении судей на должности в местные суды. Также будут рассмотрены материалы об увольнении судей с должностей на общих основаниях. Место проведения: ВСП, ул. Студенческая, 12а 1900 ЗАЩИТА В ИНТЕРНЕТЕ КИЕВ: Ассоциация юристов Украины организовывает обсуждение на тему «Защита прав интеллектуальной собственности и прав лиц от нарушений в сети Интернет». В числе участников — глава IP/IT-практики «Вольф Тайс» Елена Вардамацкая, ассистент кафедры интеллектуальной собственности юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко Константин Зеров, руководитель IP-практики АО Arzinger Екатерина Олейник и др. Модератором выступит руководитель АБ «Тытыкало и Партнеры» Роман Тытыкало. Место проведения: офис «КПМГ-Украина», БЦ Senator, ул. Московская, 32/2

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