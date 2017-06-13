Недвижимость

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Репортаж

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Репортаж)

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Особенности защиты интеллектуальной собственности и перспективы реформирования обсудили на IPF-2017

IV Международный форум по интеллектуальной собственности (Intellectual Property Forum), который состоялся 7 июня с.г. в Киеве, вызвал большой интерес юристов и представителей бизнеса, ведь данная сфера ­стремительно ­развивается, и обсуждаемые участниками темы были не только актуальными, но и увлекательными. Во время форума поднимались вопросы будущего «интеллектуального» судоустройства, защиты прав интеллектуальной собственности; эксперты также рассказали, как сделать объекты интеллектуальной собственности ценным бизнес-активом и что нового произошло в сфере авторского и патентного права. Форум был организован газетой «Юридическая практика», генеральными партнерами выступили ПЮА «Дубинский и Ошарова» и ППФ «Пахаренко и Партнеры», экспертным партнером — PwC Украина.

Перспективы реформирования

Стартовал IPF-2017 с обсуждения вопросов реформирования сферы интеллектуальной собственности (ИС) и судебной защиты. По словам модератора панельной дискуссии, управляющего партнера ПЮА «Дубинский и Ошарова» Михаила Дубинского, сейчас начинается эпоха самых масштабных изменений, поскольку реформируются и законодательство, и система органов, в том числе судебных. Руководитель департамента по вопросам судебной реформы Администрации Президента Украины Татьяна Кудрицкая сообщила, что до конца сентября с.г. должен быть объявлен конкурс в Высший суд по вопросам ИC, но когда заработает этот суд, пока сложно прогнозировать. Важно, что к участию в конкурсе будут допущены не только судьи, но и адвокаты и патентные поверенные, и эта синергия должна обеспечить высокий уровень экспертизы в новом суде.

Продолжая данную тему, председатель Высшего хозяйственного суда Украины Богдан Львов акцентировал внимание на необходимости принятия изменений в процессуальные кодексы, а также отметил, что важным достижением нового суда должно стать повышение качества судопроизводства, что повлечет за собой увеличение количества рассматриваемых дел. «Интеллектуальная собственность — очень интересная вещь: кто ею начал заниматься, того она уже не отпускает», — считает г-н Львов. О мировом опыте деятельности специализированных судов по ИС, в том числе и российского, рассказал Евгений Ариевич, партнер московского офиса МЮФ Baker McKenzie (РФ). Такие суды создаются для развития специальных знаний у судей, обеспечения единства практики в сфере ИС, более эффективной защиты ИС.

Работу специализированных судов по ИС на примере конкретных кейсов осветила партнер ЮФ Asters Юлия Семений, а Николай Рехлицкий, юрисконсульт по маркетингу и интеллектуальной собственности Samsung Electronics Ukraine, в своем докладе проанализировал особенности защиты ИС в импортоориентированном бизнесе. По его словам, бизнес одобряет привлечение к решению споров в новом суде по ИС адвокатов и патентных поверенных. Заместитель директора департамента ИС Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Богдан Падучак рассказал о нюансах передачи полномочий данному министерству от Государственной службы интеллектуальной собственности, а также о грядущих законодательных изменениях.

Бизнес-активы

Объектам интеллектуальной собственности как бизнес-активу была посвящена отдельная сессия форума, которую модерировал советник ППФ «Пахаренко и Партнеры» Николай Ковиня. Как считает Татьяна Харебава, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann, такими активами могут быть, к примеру, права интеллектуальной собственности на видеоигру. При создании видеоигры авторским правом защищаются сюжет, персонажи, музыка, дизайн и т.д., отдельного внимания заслуживают алгоритмы и технические особенности игры — на них также можно получить патент. Главный эксперт ППФ «Пахаренко и Партнеры» Лариса Томачинская коснулась отрасли фармацевтики, рассказав о необходимых условиях «сильного» патента, который обеспечивает надежную защиту прав его собственника и помогает создать ликвидный бизнес-продукт, ведь грамотное патентование является залогом успеха бизнеса.

Особое внимание на данной сессии уделили вопросам защиты прав на сорта растений и семенной материал. Сюзана Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины, рассказала о международном сотрудничестве в данной сфере. Проблемы и перспективы регистрации прав на новые сорта растений осветила Наталия Николенко, завсектором охраны прав на сорта растений департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Семена — достаточно специфический объект права ИС, отметила юрист ООО «Байер» (Украина) Ярослава Кибальник, рассказывая о бизнес-аспектах производства и продажи семян на Украине. В частности, свои особенности имеет договор с селекционером, лицензионно-дистрибьюторский договор.

Авторское право

Проблемами авторского права и смежных прав на Украине традиционно являются онлайн-пиратство, использование госорганами нелицензионных программ, непрозрачный сбор средств организациями коллективного управления, отметил партнер ЮФ Sayenko Kharenko Александр Падалка, модератор соответствующей секции. От процедуры защиты авторского права в Интернете правообладатели ожидают легкости в борьбе с нарушениями, а собственники сайтов и провайдеры хотят простого и однозначного порядка удаления незаконного контента, но в реальности предусмотренная законодательством процедура очень сложна и многоэтапна, обратил внимание старший юрист киевского офиса МЮФ Baker McKenzie Алексей Столяренко, поэтому успешность ее применения сомнительна. Заместитель начальника отдела авторского права и смежных прав департамента ИС МЭРТ Алексей Арданов сообщил, что сейчас готовится законопроект относительно ответственности провайдеров, в частности, с целью имплементации некоторых положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Правовые аспекты использования культурных ценностей (в частности, объектов изобразительного искусства) в гражданском обороте проанализировала Анна Прохорова, адвокат, руководитель юридического отдела ППФ «Пахаренко и Партнеры». В свою очередь, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения операционной деятельности юридического департамента Fozzy Group Марианна Толкачева рассказала о проблемах доказывания незаконности публичного использования музыкальных произведений. А партнер ЮФ «ЛЕКСФОР» Владислав Шаповал захватил на выступление ведерко попкорна, ведь темой его доклада стали нюансы авторского и смежных прав при показе фильмов в кинотеатрах.

Об электронных активах — монетизации ИС на примере истории одного стартапа в рамках мастер-класса участникам форума рассказала Светлана Малеванная, CEO, соучредитель Raccoon.World и Olans Group. Презентуя историю своего стартапа, она отметила, что Raccoon.World — это гаджеты для рук, которые позволяют взаимодействовать с цифровой и виртуальной реальностью на новом уровне, обеспечивая пользователю дополнительную свободу. Например, такие гаджеты можно использовать для интерактивных трехмерных презентаций.

Патентное право

В фокусе анализа участников IPF-2017 были актуальные вопросы патентного права и пути усовершенствования законодательства в этой сфере. «Патентное право является самым интересным и самым сложным в сфере интеллектуальной собственности», — подчеркнул модератор секции «Патентное право» партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова» Антон Коваль, задавая тон экспертному обсуждению.

Анатолий Горнисевич, директор по развитию отношений интеллектуальной собственности ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности», говоря о направлении развития законодательства Украины об охране прав на объекты промышленной собственности, главной проблемой назвал нарушение конституционного принципа верховенства права, согласно которому законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основании Основного Закона и должны соответствовать ему. «Каждый гражданин имеет право на результаты своей интеллектуальной, творческой деятельности; никто не может использовать или распространять их без его согласия за исключениями, установленными законом», — процитировал положения статьи 54 Конституции Украины г-н Горнисевич и привел примеры ее нарушения законодателем: часть 1 статьи 9 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» («право на получение патента на служебное изобретение (полезную модель) имеет работодатель изобретателя») и часть 1 статьи 8 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» («право на получение патента имеет работодатель, если промышленный образец создан в связи с исполнением служебных обязанностей или по поручению работодателя при условии, что трудовым договором (контрактом) не предусмотрено иное»).

Об основных положения проекта Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» рассказал Александр Дорошенко, советник первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины, заместитель директора по экспертной работе НИИ ИС НАПрН Украины. Как отмечалось, данный документ уже разработан соответствующей рабочей группой и передан в профильное министерство, и вскоре законодательная инициатива будет презентована для экспертного и общественного обсуждения. Одной из основных новаций законодательного акта является изменение объектности полезной модели. Как пояснил спикер, проектом закона предусмотрено возвращение к концепции, которая существовала до 2003 года: состав объектов полезной модели ограничивается устройством.

Знаковые патентные споры 2016–2017 годов проанализировал партнер ЮФ «Боровик и Партнеры», адвокат Богдан Боровик. «В нашей стране таких споров немного, но они есть, и очень интересные. Сложность их анализа заключается в том, что они, к сожалению, часто разрешаются не в зале суда, а в кабинетах экспертного учреждения», — подчеркнул докладчик, а далее детально остановился на спорных моментах практики судов. В их числе — отказ в проведении судебной экспертизы из-за нарушения принципа разумных сроков рассмотрения судебных дел, отсутствие/наличие нарушенного права или охраняемого интереса при признании патента недействительным, запрет регистрации лекарственного средства бессрочно и т.д.

Патентной защите на фармацевтическом рынке в свете тенденций 2017 года посвятил свой доклад старший юрист ЮК «Правовой Альянс» Виталий Савчук. В частности, он акцентировал внимание на особенностях двух алгоритмов защиты: пассивной (ее основные характеристики: патентное исследование; патент на лекарственное средство, состав, композицию, способ производства; мониторинг рынка; выявление нарушителей; разработка стратегии защиты) и активной, которая подразумевает следующий алгоритм действий: внесение патента в таможенный реестр; приостановление таможенного оформления товара; иск об отмене приказа Минздрава в части регистрации лекарственного средства.

Завершило секцию «Патентное право» выступление главного юрисконсульта компании ORGANOSYN Станислава Пидковича, который проанализировал актуальную практику «патентных сквотеров» на фармацевтическом рынке. Если ранее сквоттинг предусматривал исключительно захват бесхозных активов, как правило, зданий или земельных участков, то сейчас это явление, по словам г-на Пидковича, распространилось и на нематериальные активы. В этом случае цель «патентных сквотеров» — заработать (за счет лицензионных договоров), предоставляя импортерам возможность ввести в оборот продукцию. Спикер сосредоточился на типичном инструментарии ­украинского «патентного сквотера», обратил внимание на пробелы в механизмах защиты интеллектуальной собственности как средства для злоупотребления правом, а также на актуальные тенденции «изобретательства» на отечественном фармацевтическом рынке.

ТМный взгляд

Не обошелся IPF-2017 и без обсуждения новелл в сфере торговых марок и географических указаний. Модератором секции выступил Владислав Белоцкий, управляющий партнер АО Belotsky Pukalo Partners.

Заместитель начальника управления промышленной собственности — начальник отдела права промышленной собственности МЭРТ Украины Инна Шатова отметила, что сейчас произведен обмен списками с ЕС по поводу географических указаний. Она обратила внимание, что в европейском списке очень сильно изменены названия географических указаний, есть новые указания (к примеру, вино просекко), список стал проще и лаконичнее.

Многим известно, что в 2018 году в Киеве будет проходить финал Лиги чемпионов, но мало кому известно, что УЕФА выдвигает определенные требования по «интеллектуальной части» чемпионата. Так, о правах УЕФА на коммерческие обозначения и о необходимости их соблюдении во время футбольного финала рассказала начальник отдела мероприятий по развитию интеллектуальной собственности ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности» Инна Костенко. Украина должна гарантировать соблюдение интеллектуальной собственности УЕФА, но пока заявки на регистрацию ТМ не поданы, а свидетельства, полученные еще перед Евро-2012, уже недействительны.

В свою очередь судья Хозяйственного суда г. Киева, секретарь Совета судей Украины Оксана Марченко ознакомила с практикой рассмотрения хозяйственными судами дел о защите прав на торговые марки. В частности, она порекомендовала юристам обращать внимание на исковые требования — они не должны повторяться и должны быть обращены именно к ответчику. Очень сложно рассматривать иски, в которых сосредоточено очень много объектов интеллектуальной собственности, такие исковые требования сложно доказывать.

Виктория Сопильняк, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», поделилась соображениями по поводу судебной экспертизы. Примечательно, что сейчас можно говорить не об эффективности экспертных заключений, не о соблюдениях сроков рассмотрения дела, а о гонке экспертиз. Одна экспертиза, повторная экспертиза, потом «перекрестный допрос» экспертов — все это доходит до абсурда. «Но если суд назначает повторную экспертизу, значит, первая была плохая», — считает г-жа Сопильняк.

Партнер ЮФ Aequo Александр Мамуня в рамках темы «Landmark ТМ cases ‎2016–2017» рассказал об одном из самых длительных и масштабных на Украине судебных противостояний между крымской компанией ООО «МТС» и известным мобильным оператором ПАО «МТС». На кону — основные нематериальные активы мобильного оператора, торговые марки «МТС/MTS», которыми с 2010 года попыталась завладеть украинская компания с одноименным названием.

На трансформации торгового знака в общеупотребительное обозначение остановилась руководитель юридического департамента PepsiCo Украина Виктория Огрыза. На примере истории «Тамянки» она рассказала, что преобразование знака в общеупотребительное обозначение товара или услуги определенного вида возможно по решению суда, после подачи заявки на регистрацию знака, а также в связи с прекращением действия свидетельства на знак.

Интеллектуальное предсказание

Со специальным докладом «Футуристический прогноз развития права интеллектуальной собственности» в рамках IPF-2017 выступил Ярослав Огневьюк, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова». «Футуризм в ИС — это способ юридической дискуссии, который прогнозирует будущее мироустройства и роль интеллектуальной собственности в нем. Основная цель этого доклада заключается не в том, чтобы сформулировать точное предсказание будущего, а в том, чтобы заявить о значении и авторитете права интеллектуальной собственности в нем», — подчеркнул спикер.

Глобализация и гармонизация законодательства и процедур; продолжение поиска баланса между интересами и потребностями общественности с одной стороны и творчества с бизнесом с другой; прогрессивная технологическая автоматизация, широкое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и дальнейшее взаимодействие технологий ИИ; смена потребительского поведения, экономических моделей взаимодействия — такие основные тенденции развития права интеллектуальной собственности выделил г-н Огневьюк.

Спикер озвучил свое «интеллектуальное предсказание» как на ближайшую перспективу, так и на дальнейшую. Так, в ближайшие несколько лет (до 2020 года) будут наблюдаться тенденции расширения охраны нетрадиционных торговых марок, модернизация авторских прав к цифровой эпохе, расширение понятия исчерпания прав. Вместе с тем в 2017–2020 годы начнет работу Унитарный патентный суд в ЕС, а искусственный интеллект будет на службе как внутренний юрист у множества крупных корпоративных клиентов. При этом объем пиратского и контрафактного рынка в мире составит от 1,9 до 2,8 триллионов долл. США.

Искусственный интеллект сможет оценить изобретательский уровень патентной заявки. ИИ вначале будет помогать судьям, а потом — исполнять их функцию в судах первой инстанции. Будет создан Всемирный суд по вопросам ИС. ИИ победит плагиат, а законы будут признавать нарушения прав интеллектуальной собственности без участия человека. А это уже картина будущего на 2030–2040 годы, презентованная Ярославом Огневьюком.

Дискуссия с акцентом

Официальную часть IPF-2017 завершила дискуссия «Международная охрана прав интеллектуальной собственности», модератором которой выступила директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, адвокат, член комитета INTA по борьбе с контрафактом Мария Ортинская. В обсуждении приняли участие инженер по патентам и изобретениям OlainFarm (Латвия) Арманд Вятерс, руководитель практик интеллектуальной собственности, IT и защиты персональных данных AO PwC Legal Ольга Романенко, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры», патентный поверенный Украины Ирина Кириченко, партнер АК Metida, адвокат, судебный медиатор (Литва) Эрикас Саукалас, заместитель начальника отдела торговых марок ППФ «Пахаренко и Партнеры», патентный поверенный Украины Анастасия Миндрул и начальник отдела организации защиты прав и рассмотрения обращений граждан ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности», д.ю.н. Николай Потоцкий.

«Фармацевтические патенты — это довольно особая форма патентов, — отметил Арманд Вятерс. — В Латвии подавать национальную заявку — одно удовольствие, поскольку у нас нет экспертизы по сути. Но мы этим, конечно, не злоупотребляем. Почти каждая заявка в Латвии подается с прицелом на международную или региональную заявку». Важным является и вопрос уровня экспертизы в разных странах. Г-н Вятерс рекомендует быть готовым к тому, что патентные ведомства Индии, Японии и Китая очень сильно защищают свои рынки и могут задавать много вопросов по заявке, а время решения вопроса может быть длительным. Продолжила «фармацевтическую тему» и Ирина Кириченко. Для Украины, по ее словам, особое значение имеет статья 31 ТРИПС — принудительное лицензирование при условии выполнения определенных условий. Г-жа Кириченко подчеркнула, что принудительное лицензирование необходимо в случае крайней необходимости в чрезвычайной ситуации, в случае общественного некоммерческого использования и в ситуации, когда использование разрешено в целях воздействия на антиконкурентную практику.

Эрикас Саукалас рассуждал о возможных моделях последствий для «интеллектуального рынка» в связи с Brexit, но какая именно модель будет избрана, пока говорить рано. Но уже точно можно утверждать, что Brexit окажет влияние на украинцев, имеющих «интеллектуальные права» в ЕС. Чтобы избежать претензий в неиспользовании торгового знака, г-н Саукалас рекомендует украинским компаниям обеспечить присутствие торгового знака и в другой стране ЕС (помимо Великобритании).

Говоря об интеллектуальной собственности в digital economy, Ольга Романенко акцентировала внимание на необходимости трансформации подхода к изменению системы — точечные изменения в правовом регулировании IP-сферы не помогут. По ее словам, у правительства Украины есть определенное видение развития цифровой экономики в нашем государстве, но это видение имеет изъяны — непонятно, кто за развитие будет отвечать.

Анастасия Миндрул представила успешный кейс преодоления отказа в регистрации знаков, указывающих на географическое место в США. Один из аргументов отказа — у потребителей, вероятнее всего, возникнет ассоциация между товарами/услугами и местом происхождения, то есть потребители будут думать, что товары/услуги происходят из географического места, указанного в знаке. Но компания апеллировала следующим: приведенные источники не могут служить достаточным доказательством того, что средний потребитель в США знает данное географическое место и будет ассоциировать товары, маркированные заявленным знаком, как происходящие из данного географического места.

В свою очередь Николай Потоцкий рассказал о письмах-согласиях. По его словам, ранее апелляционная палата письма-согласия учитывала, а вот судебная практика пока их не воспринимает. При разрешении крупного корпоративного спора торговой группы Nemiroff письма-согласия не приняли во внимание и соответствующие свидетельства на знаки для товаров и услуг признали недействительными. «Суд был крайне лаконичным: поскольку законодательством письма-согласия не предусмотрены, говорить о том, что регистрация была правомерной, нельзя», — отметил г-н Потоцкий. Такой позиции придерживались общие и хозяйственные суды.

На этом официальная часть IPF-2017 завершилась, но участников еще ждали сюрпризы: награждение и фокусы.

Прямая речь

Источник вдохновения

Антон КОВАЛЬ, патентный поверенный, адвокат, партнер патентно-юридического агентства «Дубинский и Ошарова»

Форум без преувеличения можно назвать радостным событием в жизни всей «интеллектуальной» общественности. В частности, на патентной секции мы с интересом услышали и обсудили самые актуальные вопросы направлений развития и необходимых изменений в патентное законодательство с целью усовершенствования защиты патентных прав, судебной практики по защите данных прав, а также вопросы всевозможных злоупотреблений «патентных сквотеров» (и поняли, как с ними бороться). Рассмотрели знаковые патентные споры последних двух лет, профессионально пообщались и обменялись мнениями. Горячими и интересными были вопросы и дискуссии участников секции, практически полезными стали выступления, ответы и рекомендации докладчиков. Мне очень понравились работа всех сессий форума, специальный доклад и мастер-класс, но больше всего — профессионально подготовленный и творчески поставленный юридический кинобаттл — очень яркий и запоминающийся финал форума, который, на мой взгляд, будет еще очень долго вдохновлять всех присутствующих на эффективную защиту прав интеллектуальной собственности в судах, причем с обеих сторон баррикады.

Новая IP-модель

Андрей ПРОНЧЕНКО, управляющий партнер PwC Legal

Прежде всего мы благодарны коллегам из Министерства экономического развития и торговли за доверие и возможность присоединиться к работе по реформированию системы правовой охраны интеллектуальной собственности. Также мы благодарны организаторам форума и коллегам по рынку за признание нашей экспертизы и за высокую оценку профессионализма нашей IP-команды. На протяжении последних нескольких лет наша команда активно инвестировала время и усилия в проекты, направленные на улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности нашей страны. Мы и в дальнейшем готовы инвестировать наши ресурсы, чтобы сделать рынок Украины прозрачным, конкурентоспособным и привлекательным для инвесторов.

Жанна БРАЖНИК, адвокат PwC Legal

В декабре 2016 го­да был подписан Меморандум о сотрудничестве PwC Украина и МЭРТ, согласно которому сотрудничество осуществляется в рамках программы правительства Великобритании «Good Governance Fund — Managed Fund», реализуемой на Украине Департаментом международного развития правительства Великобритании при участии компаний — участниц международной сети PwC.

Согласно Меморандуму, юридическая команда PwC Украина осуществила диагностику текущей операционной модели государственного управления в сфере интеллектуальной собственности, а также разработала новые операционные модели с учетом релевантной зарубежной практики для повышения качества и эффективности такого управления. Эксперты фирмы также предложили план перехода от текущей к новой операционной модели.

Кинобаттл

«Престиж» на IPF

IPF-2017 состоялся в среду, а среда — это день зрителя. Если есть попкорн и большой экран, почему бы не посмотреть кино? Если в кинозале больше чем два юриста — почему бы не устроить кинобаттл? Юристам был представлен драматический фильм Кристофера Нолана «Престиж» (The Prestige, 2006).

Фокусник Альфред Борден (Кристиан Бэйл) становится популярным благодаря своему трюку «исчезновение человека». Лавры мистера Бордена не дают покоя его бывшему другу и коллеге — «Великому Дантону» — Роберту Энжиеру (Хью Джекман), и он решает повторить фокус на свой манер. Фокус «Перемещение человека» заключается в том, что мистер Борден бросает шарик, заходит в одну дверь, а через мгновение выходит из другой двери в другом конце сцены и ловит мячик. «Великий Дантон» называет свой фокус «Новое перемещение человека»: он бросает шляпу, скрывается за одной дверью, тут же появляется из другой и ловит шляпу. Есть ли нарушения авторских прав?

Интересы истца — Альфреда Бордена — представляли советник, руководитель IP/IT-практики Taylor Wessing Ukraine Илларион Томаров и партнер, руководитель практики антимонопольного и конкурентного права ЮФ Marchenko Danevych Александр Алексеенко. Защитниками ответчика — Роберта Энжиера — выступили директор юридического департамента телеканала СТБ Марина Корниенко и юрист OLX Андрей Бичук. А рефери стал идейный вдохновитель формата кинобаттла, управляющий партнер АО Juscutum Артем Афян.

Г-н Томаров акцентировал внимание на том, что этот фокус — визитная карточка их клиента, а ответчик украл ее. Он напомнил, что Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» (по правилам, кейс рассматривается по национальному законодательству) распространяет правовую охрану на произведения, созданные для сценического показа. Г-н Алексеенко ссылался на то, что нарушено законодательство о защите недобросовестной конкуренции (статья 4 Закона о неправомерном использовании обозначения) — ответчик был не слишком оригинальным, назвав свой фокус «Новое перемещение человека», а также право на коммерческую тайну.

Г-жа Корниенко парировала тем, что сценическое произведение содержит в себе сценарий, декорации, описание роли актера. В данном случае мы видим две двери, и на этом сходство заканчивается. Истец на сцене один, а у их клиента совсем другие декорации, реквизит и, наконец, на сцене ответчика — два актера. Г-н Бичук остановился на обозначении. «Исчезновение большого пальца» — тоже оригинальное название для фокуса, иронизировал он. В данном случае обозначение «Новое перемещение человека» является описательным для процесса перемещения человека.

«Что в вашем фокусе такого оригинального?» — поинтересовались ответчики у истцов. Те ответили: «Фокус не в том, чтобы предмет исчез, а в том, чтобы предмет появился. В этом и есть престиж».

Судьи-присяжные сочли, что нарушение авторских прав все же произошло. со счетом 18:32 победила команда истца: Илларион Томаров и Александр Алексеенко.