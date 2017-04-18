Судебная реформа

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Судебная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Судебная практика)

Приостановление квалифоценивания А. Емельянова незаконно

Допуск Высшей квалификационной комиссии судей Украины судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова к квалификационному оцениванию и одновременное приостановление проведения оценивания до вступления в законную силу приговора суда или прекращения уголовного производства суд счел необоснованным, поскольку, исходя из определенного законом срока проведения конкурса в Верховный Суд, прекращение квалификационного оценивания, как одного из этапов конкурса, делает невозможным дальнейшее участие истца в конкурсе. При этом ВККС как орган, определяющий условия проведения конкурса, не установил отдельных условий продления участия в конкурсе лиц, в отношении которых проведение отдельного этапа конкурса, в данном случае квалификационного оценивания, было приостановлено до устранения определенных обстоятельств. К такому заключению пришел Высший административный суд Украины, удовлетворяя иск Артура Емельянова к ВККС о признании незаконным и отмене решения Комиссии от 8 февраля 2017 года.

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