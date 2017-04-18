Судебная реформа

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Судебная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Судебная практика)

«АрселорМиттал Кривой Рог» не нарушал прав разработчика программ

Все экземпляры программ «ПЧ «Вектор» Семиол» и «ЭПТ «Вектор» Семиол» и их предыдущие версии, установленные на производственном оборудовании ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в период с 2006 по 2015 год фактически были введены в гражданский оборот путем их первой продажи от имени ООО «Семиол» по согласию их автора — гр-на В. или переданы (установлены) непосредственно их автором в процессе настройки производственного оборудования, что исключает их неправомерное использование ответчиком. К такому заключению пришли хозсуды, рассматривая иск ООО «Промсофтсервис» к ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» о защите авторских прав. Суды в удовлетворении иска отказали на основании того, что использование спорного объекта интеллектуальной собственности в ходе эксплуатации электрооборудования, на котором установлено программное обеспечение, не является неправомерным использованием произведения в понимании статьи 441 ГК Украины и статьи 15 Закона об авторском праве.

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