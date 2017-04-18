Судебная реформа

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Судебная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Судебная практика)

Исключение исправил

Участие в арбитражном рассмотрении, отсутствие возражений против изменения состава арбитража и необжалование принятого решения исключают основания для отказа в его признании и исполнении в дальнейшем

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



Отход от условий арбитражной оговорки в процессе ее применения правомерен, если сторона не заявляла возражений против таких изменений, и в дальнейшем не может служить основанием для отказа в признании и предоставлении согласия на принудительное исполнение решения арбитражного суда на территории Украины. В частности, это следует из постановления Верховного Суда Украины (ВСУ) от 22 марта 2017 года по делу № 6-325цс17, в котором суд устранял неодинаковость применения судами положений пункта «d» части 1 статьи V Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года, ратифицированной Украиной 10 октября 1960 года (Конвенция), и статьи 6 Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже».

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