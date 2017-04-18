Судебная реформа

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Государство и юристы

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Государство и юристы)

Установить вину?

Статьей 2 Уголовного кодекса (УК) Украины предусмотрено, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Значит, приговор — единственный документ, который может установить вину лица в совершении уголовного преступления.

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