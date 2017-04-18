Судебная реформа

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Государство и юристы

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Государство и юристы)

Провести корпоратив

Парламент сделал существенный шаг в усовершенствовании законодательства относительно корпоративного управления, приняв во втором чтении два важных закона о корпоративных договорах и принудительном выкупе акций

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



«Все течет, все меняется…» — это изречение древнегреческого философа Гераклита применимо и к мировым тенденциям корпоративного управления: последним трендом в этой сфере можно назвать смещение акцента в сторону обеспечения устойчивого развития компании.

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