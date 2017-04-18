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Тема номера: Судебная реформа

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Тема номера: Судебная реформа)

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Изменения в процессуальных кодексах улучшат доступ к правосудию, однако нивелировать это могут размер судебного сбора и новый авансовый взнос исполнителю

Владимир Клочков

Специально для «Юридической практики»



Прошлый год и начало этого знаменуются активной фазой запуска полномасштабной судебной реформы, которая в буквальном смысле является революционной с точки зрения судопроизводства и направлена на полное реформирование всей судебной системы в целом.

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