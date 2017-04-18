Сегодня 18 апреля 2017 года, 15:02

Тема номера: Судебная реформа

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Тема номера: Судебная реформа)

Персональный ход

Результаты адвокатов и ученых служат еще одним подтверждением правильности идеи обновления персонального состава Верховного Суда

Денис Бугай

Специально для «Юридической практики»



Судебная реформа дала старт возможности юридическому сообществу не просто получить влияние на судебную систему, но и стать ее частью. Впервые адвокаты и юристы-ученые смогут стать судьями Верховного Суда.

Лично я позитивно оцениваю такое нововведение. Вход в систему юристов с диаметрально противоположной практикой и опытом может мультиплицировать эффект реформы. Беспрецедентность такого решения — еще и в потенциальной возможности высокого уровня представительства в будущем ВС (потенциально до 40 % от состава). Предложенный социальный лифт судебной системы на первый взгляд кажется ракетой.

Аргументы «за»

Приведу несколько аргументов в пользу этого смелого решения реформаторов.

Первый — свежий и прогрессивный взгляд на правоприменительную практику сквозь призму именно прав человека и права на защиту. К сожалению, до сих пор в залах суда мы ощущаем ретроградный, постсоветский подход к правосудию. Правосудие воспринимается именно как функция, как элемент государственной машины, а не как независимая ветвь власти. В разрезе этого аргумента особенно радует участие в конкурсе именно коллег-правозащитников.

Второй — адвокаты внесут в работу системы элементы современной деловой практики и менеджмента, новый формат деятельности и коммуникации. Владение английским языком, западное образование коллег дают им доступ к современным знаниям, которых еще нет в нашей стране.

Третий — разрушение негативных проявлений судейской корпоративности, которая сдерживает развитие. Адвокаты и ученые первое время смогут выполнять функцию watch dogs системы.

Отдельно хочу обратить внимание на беспрецедентную открытость конкурса. Нигде в мире процедуры отборов судей не являются такими прозрачными, как у нас. Европейские эксперты с осторожностью относятся к столь открытым процессам и такому публичному обсуждению кандидатов.

Конкурс выходит на финишную прямую. Учитывая окончание процесса оценивания профессиональных качеств (анонимного тестирования и письменного задания), мы можем уже прогнозировать будущую архитектуру суда. Пришло время посмотреть, как воспользовалось юридическое сообщество предоставленной возможностью.

Статистика

Итак, осенью чуть меньше 1500 юристов (судей, адвокатов, ученых) подали заявки на участие в конкурсе. Из них только 846 непосредственно подали необходимый пакет документов, то есть чуть больше половины.

По результатам проверки документов 653 коллег были допущены к конкурсу на 120 вакансий судей Верховного Суда.

Таким образом, на этапе подачи заявок процентное соотношение судей в общем перечне кандидатов составляло 47 %, адвокатов — 24 %, ученых — 14 %, остальная часть — это претенденты, имеющие совокупный стаж.

После процедуры допуска кандидаты распределились следующим образом: судьи — 69 %, ученые — 12,5 %, адвокаты — 11%, кандидаты со смешанным стажем — 7,5 %. Процентное соотношение судей резко возросло, а адвокатов упало в 2,5 раза.

Причины отсева

Каковы причины такого значительного отсева прямо на этапе подачи документов? Их несколько. Первая и банальная — коллеги не успели подготовить достаточно сложный и объемный пакет документов. Адвокаты и ученые не были готовы собрать все документы в столь короткий срок, в то время как на судей работали аппараты судов, кадровые службы, которые вели соответствующий учет. Вместе с тем данный аргумент не может служить оправданием низкой активности наших коллег. Надеюсь, они изменят свой подход к подготовке к участию в следующих конкурсах. Из объективных сложностей — проблема подтверждения непрерывности опыта представительства интересов в судах на протяжении десяти лет. Адвокаты просто не хранят процессуальные документы, которые подтверждают их участие в процессах 5-7-летней давности.

Что касается ученых, то негативно повлияла норма об исключительном учете стажа работы именно в университете. Как результат вне конкурса остались авторитетные ученые академических учреждений и научных институтов. Законодатель уже исправил эту ошибку.

Далее следовала специальная проверка. По результатам проверки из 653 кандидатов 23-м было отказано, в отношении пяти — процедура приостановлена.

Итого к этапу определения профессиональных знаний и навыков было допущено 625 кандидатов (439 судей (70,2 % от общего числа кандидатов), 76 ученых (12,2 %), 65 адвокатов (10,4 %) и 45 кандидатов с совокупным стажем (7,2 %).

После первого этапа — анонимного тестирования (ответы на 120 вопросов) 92 юриста покинули игровое поле, 521 кандидат продолжил борьбу и был допущен к практическому заданию: 356 судей (68,3 %), 66 научных сотрудников (12,7 %), 56 адвокатов (10,7 %) и 43 кандидата, имеющие совокупный стаж (8,3 %). Приятно порадовали своими высокими баллами коллеги-адвокаты и ученые. Они подтвердили тезис об эрудированности адвокатского сообщества. Что касается судей, то, по моему мнению, отдельные из них недостаточно серьезно отнеслись к конкурсу и, как результат, не достигли проходного балла.

По результатам второго испытания, практического задания, допущены к следующему блоку — тестированию морально-личных качеств и общих способностей 382 кандидата (138 потеряли шанс стать судьей ВС). В числе преодолевших этот барьер — 279 судей (73 %), по 38 адвокатов и ученых (по 10 %), 27 кандидатов с совокупным стажем (7 %).

Письменное задание оказалось для адвокатов и ученых сложнее, чем тестирование. На результаты повлияло отсутствие практического опыта подготовки и написания судебных решений. Многие коллеги жаловались на нехватку времени. Судьи, в свою очередь, наоборот, показали свою сильную сторону и компенсировали потерянные баллы при тестировании.

Для информации: самый высокий конкурс был именно в Кассационный гражданский суд (112 кандидатов на 30 мест, 3,7 на место). На должности судей в Кассационном уголовном суде претендуют 108 человек (3,6 на место), в Хозяйственном — 88 (2,9 на место) и всего 74 — в Административном (2,5 на место).

Из них мужчин практически в два раза больше, чем женщин (239 мужчин в возрасте от 32 до 61 года (63 %) и 143 женщины в возрасте от 35 до 62 лет (37 %). При этом 106 участников конкурса имеют ученую степень кандидата юридических наук, а 19 — доктора наук.

Региональный срез подтверждают два тренда нашей профессии. Первый — слишком высокая централизация и концентрация юристов в столице. Второй — наличие нескольких развитых юридических школ и регионально-правовых центров. Практически половина участников конкурса — из г. Киева — 171 кандидат (45 %), на втором месте — Харьковская область — 35 кандидатов (9 %). От Донецкой и Львовской областей — по 18 кандидатов (по 5 %), от Одесской — 13 (3 %). Удивляет количество участников из Винницкой области — 11 кандидатов. От Запорожской и Хмельницкой областей — по два конкурсанта. По два и чуть больше — от остальных регионов.

Приятно наблюдать, что члены адвокатского и научного сообщества показывают великолепные результаты и занимают лидерские позиции. Их пример служит еще одним подтверждением правильности идеи обновления персонального состава Верховного Суда. Надеюсь, будущий успех коллег развеет скептицизм относительно невозможности проведения честного и прозрачного конкурса. На данный момент, оценивая проведение конкурса, лично я ставлю хэштег #перемога, а не #зрада!

С нетерпением ожидаем результатов оценивания морально-личных качеств и общих способностей, а также готовимся к анализу выводов Совета добропорядочности, изучению материалов судейского досье и мониторингу процесса собеседований.

БУГАЙ Денис — адвокат, партнер ЮК VB PARTNERS, президент Ассоциации юристов Украины, г. Киев