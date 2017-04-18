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Тема номера: Судебная реформа

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Тема номера: Судебная реформа)

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На пути создания ВСИС одной из первоочередных задач является преодоление ограничительных барьеров в доступе на занятие должностей судей

Дарья Ганзиенко

Специально для «Юридической практики»



Локомотив судебной реформы продолжает уверенно мчаться в светлое европейское будущее, сметая на своем пути старую добрую модель судоустройства. Однако привести в движение вовсе не означает выбрать правильное направление, а нововведения еще не говорят о реформах. Ситуация с созданием Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (ВСИС) показывает, что пока наше государство — на этапе нововведений, а не реформ. Количество вопросов, связанных с созданием новой судебной институции, растет прямо пропорционально количеству различных законопроектов, посвященных судебной реформе.

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