Тема номера: Судебная реформа
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На пути создания ВСИС одной из первоочередных задач является преодоление ограничительных барьеров в доступе на занятие должностей судей
Локомотив судебной реформы продолжает уверенно мчаться в светлое европейское будущее, сметая на своем пути старую добрую модель судоустройства. Однако привести в движение вовсе не означает выбрать правильное направление, а нововведения еще не говорят о реформах. Ситуация с созданием Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (ВСИС) показывает, что пока наше государство — на этапе нововведений, а не реформ. Количество вопросов, связанных с созданием новой судебной институции, растет прямо пропорционально количеству различных законопроектов, посвященных судебной реформе.
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