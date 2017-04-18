Судебная реформа

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Частная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Частная практика)

Д. Бугай провел мастер­класс в «Школе реальной юриспруденции»

В начале апреля 2017 года стартовала масштабная образовательная программа «Школа реальной юриспруденции». Платформа собрала более 150 участников — студентов и молодых юристов-практиков, желающих узнать о новых перспективных направлениях на рынке, секретах эффективного юридического маркетинга, реалиях работы юриста в правоохранительных, судебных органах Украины, в адвокатуре и нотариате.

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