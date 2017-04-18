Тема номера: Судебная реформа
Выдавить срок
На обеспечение разумности сроков направлена целая группа изменений, но вопрос окончательности судебных решений так и не появился среди принципов и задач хозяйственного судопроизводства
Украинская Фемида никогда не отличалась должной скоростью. В лучшем случае, следуя логике «семь раз отмерь — один отрежь» и ставя во главу угла соблюдение прав участников процесса и всесторонность судебного разбирательства, суды просто не решались принять окончательный вердикт. Но, к сожалению, в большинстве случаев чрезмерная длительность судебного процесса обусловлена разного рода злоупотреблениями.
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