Судебная реформа

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Репортаж

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Репортаж)

Модулирование ситуации

Участники программы «Адвокат будущего» завершили обучение на первом модуле, посвященном взаимоотношениям адвоката и клиента

В первых числах апреля завершился первый модуль программы «Адвокат будущего», посвященный вопросам работы с клиентом, для всех четырех групп участников «золотой сотни», которых отобрали на конкурсной основе из 707 кандидатов из 24 регионов Украины.

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