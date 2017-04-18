Судебная реформа

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Отрасли практики

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Отрасли практики)

По достаточному принципу

Организационно правовой формы ООО более чем достаточно для защиты интересов инвестора при отсутствии у него специфических требований

Сергей Збожинский

Специально для «Юридической практики»



Основными организационно-правовыми формами, выбираемыми инвесторами для совершения инвестиционной деятельности, сегодня являются общество с ограниченной ответственностью (ООО), акционерные общества и представительства иностранных компаний.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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