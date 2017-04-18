Судебная реформа

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Отрасли практики

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Отрасли практики)

Медиативные технологии

Эксперты обсудили перспективы применения медиации в судебном процессе и процедуре исполнительного производства

6 апреля 2017 года Комитет по вопросам медиации Национальной ассоциации адвокатов Украины провел круглый стол на тему «Перспективы применения медиации в судебном процессе и процедуре исполнительного производства». В мероприятии приняли участие адвокаты, судьи, представители Национальной школы судей Украины, медиаторы, представители Администрации Президента, Министерства юстиции Украины. Специальным гостем круглого стола стал Иракли Кандашвили — адвокат, медиатор, член исполнительного совета Ассоциации адвокатов Грузии. Мероприятие состоялось в пресс-центре информационного агентства «ЛИГАБизнесИнформ».

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