Судебная реформа

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Отрасли практики

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Отрасли практики)

Решить уравнение

Важно закрепить новый подход к деятельности государственных предприятий с целью уравнивания возможностей с другими предприятиями отрасли

Анна Буквич

Специально для «Юридической практики»



Корпоративные стандарты в отношении предприятий с государственным участием широко применяются в большинстве стран, поскольку такие предприятия работают, как правило, в приоритетных отраслях экономики. Соответственно, без наличия стратегии корпоративного управления в деятельности предприятий появляется много рисков, в том числе и злоупотребление руководством своими полномочиями, что влечет за собой ряд негативных последствий для предприятия, экономики и конечного бенефициарного собственника, то есть народа. В свою очередь, наличие стратегии развития, прозрачной корпоративной структуры и внутренних политик служит важным фактором развития предприятий государственного сектора. Если проанализировать Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием (Руководящие принципы) и Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР, можно сделать вывод, что большая часть положений касается эффективности работы органов управления, разработки политики по назначению членов органа управления, избранию независимых директоров, их подбору и политики мониторинга деятельности органов управления. Таким образом, реформа корпоративного управления должна начинаться с построения правильной корпоративной структуры, создания эффективных органов управления и правильного распределения полномочий между ними. При этом важно помнить, что одной из главных целей корпоративного управления является создание условий, при которых государственное предприятие в своей деятельности не будет отличаться от других частных предприятий отрасли.

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