Судебная реформа

Частная практика
Baker McKenzie названа «Юридической фирмой года на Украине» согласно Chambers Europe Awards
Киевский офис МЮФ Baker McKenzie признан «Юридической фирмой года на Украине» ведущим агентством Chambers Europe, осуществляющим мониторинг рынка юридических услуг в Европе. Церемония награждения состоялась 7 апреля 2017 года в Лондоне (Великобритания). Награда свидетельствует о достижениях компании на Украине в реализации крупных проектов, о значительном развитии стратегических направлений юридической практики и предоставлении клиентам высококачественных услуг.
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