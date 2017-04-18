Судебная реформа

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Частная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Частная практика)

Baker McKenzie названа «Юри­дической фирмой года на Украине» согласно Chambers Europe Awards

Киевский офис МЮФ Baker McKenzie признан «Юридической фирмой года на Украине» ведущим агентством Chambers Europe, осуществляющим мониторинг рынка юридических услуг в Европе. Церемония награждения состоялась 7 апреля 2017 года в Лондоне (Великобритания). Награда свидетельствует о достижениях компании на Украине в реализации крупных проектов, о значительном развитии стратегических направлений юридической практики и предоставлении клиентам высококачественных услуг.

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