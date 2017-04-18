Судебная реформа

Частная практика
CMS выступила юридическим консультантом при реструктуризации долга ДТЭК
Международная юридическая фирма CMS предоставила юридическое сопровождение комитету и широкой группе кредиторов по реструктуризации банковского долга ДТЭК — крупнейшей вертикально интегрированной и частной энергетической группы на Украине. Общая сумма реструктурированного долга не разглашается.
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