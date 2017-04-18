Судебная реформа

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Частная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Частная практика)

CMS выступила юридическим консультантом при реструктуризации долга ДТЭК

Международная юридическая фирма CMS предоставила юридическое сопровождение комитету и широкой группе кредиторов по реструктуризации банковского долга ДТЭК — крупнейшей вертикально интегрированной и частной энергетической группы на Украине. Общая сумма реструктурированного долга не разглашается.

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