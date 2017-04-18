Судебная реформа

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Частная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Частная практика)

AVELLUM консультировала Комитет держателей облигаций относительно долговой реструктуризации компании «Метинвест»

ЮФ AVELLUM выступила юридическим советником по вопросам украинского права для группы держателей облигаций, выпущенных компанией Metinvest B.V. в связи с реструктуризацией задолженности на сумму 2,3 млрд долл. США группы «Метинвест» по гарантированным облигациям и кредитам предэкспортного финансирования. Реструктуризация была осуществлена с использованием плана урегулирования по английскому праву, утвержденного Высоким судом правосудия Англии и Уэльса.

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