Судебная реформа

Частная практика
Команда Pavlenko Legal Group отстояла интересы банка в ВХСУ
Команда Pavlenko Legal Group одержала победу в Высшем хозяйственном суде Украины в споре о взыскании задолженности в пользу клиента. ВХСУ отменил постановление суда апелляционной инстанции в части отсрочки исполнения решения суда до 2018 года. Таким образом, суд не допустил необоснованного нарушения права клиента по взысканию крупной задолженности в срок, предусмотренный законом. Проект сопровождал юрист Pavlenko Legal Group Григорий Павленко под руководством управляющего партнера Александры Павленко и руководителя судебной практики Елены Перцовой.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: