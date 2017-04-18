Судебная реформа

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Частная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Частная практика)

Команда Pavlenko Legal Group отстояла интересы банка в ВХСУ

Команда Pavlenko Legal Group одержала победу в Высшем хозяйственном суде Украины в споре о взыскании задолженности в пользу клиента. ВХСУ отменил постановление суда апелляционной инстанции в части отсрочки исполнения решения суда до 2018 года. Таким образом, суд не допустил необоснованного нарушения права клиента по взысканию крупной задолженности в срок, предусмотренный законом. Проект сопровождал юрист Pavlenko Legal Group Григорий Павленко под руководством управляющего партнера Александры Павленко и руководителя судебной практики Елены Перцовой.

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