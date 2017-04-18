Судебная реформа

Сегодня 18 апреля 2017 года, 15:02

Частная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Частная практика)

Ценная формация

Участники рынка юруслуг дискутировали о ценностях, конфликтах и экономике юрбизнеса

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Развитие рынка юридических услуг закономерно сопровождается возникновением разных, подчас полярных точек зрения на фундаментальные основы: экономические и управленческие модели, ценности. Конечно же, это дополняется определенным конфликтом поколений. Вопросам «прикладной конфликтологии» была посвящена отдельная сессия XIII ежегодного форума Ассоциации юристов Украины «Развитие рынка юридических услуг Украины-2017». Моделировали дискуссию Ирина Никитина, консультант по вопросам стратегии и развития, и Сергей Свириба, управляющий партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» Украина.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.