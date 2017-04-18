Судебная реформа

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Частная практика

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Частная практика)

Запрос с пристрастием

САУ в ходе горячих дискуссий принял ряд конструктивных решений по запросам региональных органов адвокатского самоуправления

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Несмотря на холод, которым встретила Одесса представителей адвокатуры 8–9 апреля с.г., заседание Совета адвокатов Украины (САУ) было наполнено горячими дискуссиями по разным запросам от региональных органов адвокатского самоуправления.

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