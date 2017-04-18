Судебная реформа

Репортаж
Бодро пожаловать в будущее
Юристы оптимистично смотрят в будущее права, невзирая на стремительное развитие технологий блокчейна, искусственного интеллекта и ботов-юристов
Будущее уже настало. Юристам просто нужно успокоиться. Примерно такой вывод можно сделать из самой футуристической части ІІ конференции по ІТ-праву — сессии, посвященной будущему права. Конференция, состоявшаяся в Киеве 7 апреля с.г., проводится только второй раз, но уже успела себя позитивно зарекомендовать. Данное мероприятие — это свежий взгляд на консервативные юридические проблемы.
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