Судебная реформа

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Репортаж

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Репортаж)

Бодро пожаловать в будущее

Юристы оптимистично смотрят в будущее права, невзирая на стремительное развитие технологий блокчейна, искусственного интеллекта и ботов-юристов

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Будущее уже настало. Юристам просто нужно успокоиться. Примерно такой вывод можно сделать из самой футуристической части ІІ конференции по ІТ-праву — сессии, посвященной будущему права. Конференция, состоявшаяся в Киеве 7 апреля с.г., проводится только второй раз, но уже успела себя позитивно зарекомендовать. Данное мероприятие — это свежий взгляд на консервативные юридические проблемы.

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