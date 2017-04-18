Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Самое важное

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Самое важное)

нЕ-декларирование

Помощники судей не обязаны в дальнейшем заполнять е-декларации согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции»

 

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) предоставило разъяснение относительно того, должны ли помощники судей ежегодно заполнять электронные декларации согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции» (Закон).

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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№ 16 (1008) от 18/04/17 Текущий номер

Судебная реформа

№ 16 (1008)
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Репортаж

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