Судебная реформа

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№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Самое важное)

Корпоративный сбор

Бизнесу рассказали о возможностях корпоративной разведки для сбора информации, необходимой для развития и отражения угроз

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Бизнес-сообщество готовится к отражению любых рисков для имущества и репутации в рамках закона. Об инновационных подходах, выходящих за пределы сугубо адвокатской деятельности, говорили 13 апреля с.г. в отеле Holiday Inn Kiev на семинаре-практикуме «Корпоративная разведка — скрытые возможности бизнеса». Его организаторами выступили ЮФ Sayenko Kharenko при поддержке Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, УСПП и Украинской ассоциации владельцев оружия.

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