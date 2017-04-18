Судебная реформа

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Корпоративный сбор
Бизнесу рассказали о возможностях корпоративной разведки для сбора информации, необходимой для развития и отражения угроз
Бизнес-сообщество готовится к отражению любых рисков для имущества и репутации в рамках закона. Об инновационных подходах, выходящих за пределы сугубо адвокатской деятельности, говорили 13 апреля с.г. в отеле Holiday Inn Kiev на семинаре-практикуме «Корпоративная разведка — скрытые возможности бизнеса». Его организаторами выступили ЮФ Sayenko Kharenko при поддержке Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, УСПП и Украинской ассоциации владельцев оружия.
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