Судебная реформа

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№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Самое важное)

Запрещенный прием

В резолютивной части судебных решений запрещается указывать «ДНР» и «ЛНР» как место рождения или смерти — ВССУ

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) подготовил информационное письмо, которое должны учитывать в своей работе суды первой инстанции. Письмо касается отдельных вопросов признания надлежащими и допустимыми доказательств, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины.

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