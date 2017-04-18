Судебная реформа

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Оценка движимости
Процесс квалификационного оценивания конкурсантов в Верховный Суд вышел на финишную прямую
Общественный совет добропорядочности (ОСД) начал принимать заключения о несоответствии кандидатов в Верховный Суд критериям профессиональной этики и добропорядочности. Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила собеседования первых кандидатов в судьи. Финал конкурса в ВС уже не за горами.
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