Судебная реформа

Рабочий график
КАЛЕНДАРЬ на неделю
ВТОРНИК. 18 апреля
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ НАЛОГ
КИЕВ. Комитет по налоговому и таможенному праву Ассоциации юристов Украины проведет заседание на тему «Альтернатива налогу на прибыль — налог на выведенный капитал. Решение о введении принято?». В числе участников дискуссии: партнер компании «КМ Партнеры» Александр Шемяткин, управляющий партнер АК «Соколовский и Партнеры» Владислав Соколовский.
Место проведения: Schastie HUB, ул. Паньковская, 14а
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: