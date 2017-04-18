Судебная реформа

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Рабочий график

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

1900 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ НАЛОГ КИЕВ. Комитет по налоговому и таможенному праву Ассоциации юристов Украины проведет заседание на тему «Альтернатива налогу на прибыль — налог на выведенный капитал. Решение о введении принято?». В числе участников дискуссии: партнер компании «КМ Партнеры» Александр Шемяткин, управляющий партнер АК «Соколовский и Партнеры» Владислав Соколовский. Место проведения: Schastie HUB, ул. Паньковская, 14а

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