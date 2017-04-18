Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 апреля 2017 года, 15:02

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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Рабочий график

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

 

ВТОРНИК. 18 апреля

1900

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ НАЛОГ

КИЕВ. Комитет по налоговому и таможенному праву Ассоциации юристов Украины проведет заседание на тему «Альтернатива налогу на прибыль — налог на выведенный капитал. Решение о введении принято?». В числе участников дискуссии: партнер компании «КМ Партнеры» Александр Шемяткин, управляющий партнер АК «Соколовский и Партнеры» Владислав Соколовский.

 

Место проведения: Schastie HUB, ул. Паньковская, 14а

 

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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№ 16 (1008) от 18/04/17 Текущий номер

Судебная реформа

№ 16 (1008)
Отрасли практики

По достаточному принципу

Репортаж

Бодро пожаловать в будущее

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