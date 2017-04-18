Судебная реформа

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Репортаж

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Репортаж)

Слияние звезд

Эксперты обсудили условия активизации украинского рынка слияний и поглощений

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Рынок слияний и поглощений в нашей стране демонстрирует признаки восстановления после кризиса: согласно итогам исследования украинского рынка M&A, проведенного юридической фирмой Aequo совместно с Mergermarket, в 2016 году количество сделок возросло на 35 % по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма публичных сделок также увеличилась на 131 % и составила 310 млн евро, при этом существенная часть прироста данного показателя приходится на сумму продажи «Укрсоцбанка» банком UniCredit компании ABH Holdings.

Итоги исследования были презентованы на круглом столе «M&A in Ukraine: growth indicators». Мероприятие собрало представителей юридического бизнеса, инхаус-юристов, менеджмент компаний, руководителей профильных госорганов, а также ­представителей ­Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Национального инвестиционного совета. Участники круглого стола — Игорь Билоус, председатель Фонда государственного имущества Украины, Юлия Ковалив, руководитель офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета Украины, Оляна Гордиенко, директор по управлению ЕБРР, Денис Лысенко, управляющий партнер Aequo, — обсудили основные тренды на украинском рынке M&A, экономические и правовые предпосылки его активизации, а также поделились прогнозами на 2017 год в контексте ожиданий инвесторов.

Модерировала мероприятие Анна Бабич, партнер, руководитель практики корпоративного права/M&A Aequo. Открывая дискуссию, она отметила, что возможность измерить украинский M&A­-рынок, понять, в чем его проблемы и каковы перспективы, дает позитивный вклад в развитие. При этом всегда интересно анализировать состояние рынка в динамике. Представляя докладчиков, г­-жа Бабич обратила внимание, что в нашей стране нет единого органа по M&A, но есть люди, которые независимо от занимаемых должностей активно способствуют тому, чтобы к нам приходили инвесторы, менялось законодательное поле.

M&A­-;реалии

Денис Лысенко презентовал ключевые итоги исследования: по сравнению с 2015 годом количество сделок увеличилось на 35 %. Речь идет лишь о публичных сделках — сделках, относительно которых есть достаточная информация (сумма, стороны и т.д.). Наибольшее количество сделок пришлось на финансовую сферу (в течение последних двух лет 43 % общего количества сделок приходится на финансовый сектор), также достаточно высокой была активность в агросекторе, причем, как отметил Денис Лысенко, многие сделки в этой сфере носили абсолютно конфиденциальный характер. Как перспективные рынки для M&A докладчик отметил сферу энергетики и ТМТ. Ожидаемый умеренный рост экономики в 2017 году, по словам управляющего партнера ЮФ Aequo, приведет к увеличению количества M&A­-;сделок.

Г­-н Лысенко отметил, что лишь в 31 % исследованных сделок присутствует новый «иностранный элемент», то есть украинский рынок достаточно закрыт для иностранных инвесторов. «Внутриукраинскими являются сделки между теми игроками, которые присутствуют на рынке уже давно, независимо от того, с иностранным капиталом это компании либо сугубо украинские. Наверное, это закономерно, 2/3 сделок заключались между сторонами, хорошо знающими рынок и готовыми принимать на себя страновые риски», — прокомментировал эксперт.

Планы приватизации

Игорь Билоус свое выступление посвятил анализу перспектив приватизации. «Приватизация будет», — заявил на тот момент еще председатель ФГИУ, уточнив, что она и сейчас происходит, но малая и средняя, которую в СМИ широко не освещают, а активизация большой приватизации зависит от парламента и необходимости принятия ряда законодательных изменений. Он, в частности, рассказал о ходе и перспективах приватизации в отрасли энергетики. А комментируя ситуацию с приватизацией ОПЗ, отметил, что предприятие сейчас работает, а его приватизация зависит от ситуации на рынке в целом — «если условия будут благоприятными, завод будет продан до конца года».

Игорь Билоус также рассказал о ключевых положениях законопроекта, разработанного для активизации приватизации: в частности, предусматриваются особые условия для большой приватизации (это 60 госкомпаний). Что касается малой приватизации, то ее предлагается проводить с активным использованием системы электронных торгов. Кроме того, он остановился на некоторых других законодательных инициативах (касательно аренды и концессии), которые будут способствовать активизации украинского рынка M&A, а также отметил высокий интерес инвесторов к реформированию ГФС и ситуации в судах.

Конкурентный аспект

Об основных тенденциях в сфере контроля за концентрациями в 2016 году участникам круглого стола рассказал Юрий Терентьев. Одной из важных задач АМКУ он назвал создание проконкурентных условий на рынке, включая устранение существующих барьеров. Вторым блоком г­-;н Терентьев выделил собственно контроль за концентрациями, третьим — предоставление разрешений на концентрацию. Комментируя ситуацию с трансграничными M&A, он отметил, что синхронизация процессов и требований в разных юрисдикциях требует колоссальных усилий юристов, сопровождающих сделку. Презентуя статистику разрешений, выданных АМКУ, Юрий Терентьев подчеркнул, что оценить эффекты от изменения пороговых значений сделок, требующих разрешения Комитета, можно будет лишь по итогам 2017 года. А что касается секторального распределения сделок, то, по словам докладчика, статистика по-прежнему «засорена» трансграничными файлингами.

Председатель АМКУ, основываясь на конкретных примерах в сфере телекоммуникаций, банковском секторе, агросфере, рассказал о подходах Комитета к рассмотрению концентраций. В частности, в контексте агрорынка г­-н Терентьев отметил, что все больше внимания уделяется вопросу концентрации земельных банков и особенностей определения границ национального и региональных рынков.

«В 2016 году 106 заявлений было возвращено без рассмотрения», — озвучил данные Юрий Терентьев, основная причина — неполное раскрытие информации об отношениях контроля, причем отношения контроля изучаются АМКУ комплексно.

В завершение своего выступления г­-н Терентьев презентовал алгоритмы оценки горизонтальных концентраций субъектов хозяйствования, а также рассказал о подходах к оценке M&A­-сделок с точки зрения баланса интересов участников концентрации и последствий для рынка в целом. «Мы не орган, который разрешает сделку, но орган, который ее оценивает с позиций последствий для конкуренции», — подчеркнул председатель Антимонопольного комитета Украины.

Взгляд на перспективы

Анализируя перспективы украинского рынка M&A, Денис Лысенко рассказал, что, исходя из имеющейся информации, в 2017 году наибольшая активность ожидается в потребительском секторе. Не закончена консолидация в финансовом секторе, также ожидается выход российских госбанков. В то же время продавцы агроактивов продолжают быть «капризными».

Юлия Ковалив, комментируя итоги исследования, отметила, что показатели 2016 года достаточно скромные, если сравнивать их с потенциалом украинского рынка. В то же время макроэкономическая ситуация способствует более оптимистическим прогнозам. «Цифры дают положительный сигнал для того, чтобы инвесторы обратили свой взор на украинский рынок», — заявила г­-жа Ковалив. Драйверами роста, по ее словам, могут стать активизация приватизации, открытие рынка земли, реформирование корпоративного управления, а также структурные реформы в отдельных отраслях экономики. Положительным сигналом для инвесторов должна стать реализация судебной реформы, как минимум — формирование нового Верховного Суда.

На законодательных изменениях с позиций привлечения инвесторов сосредоточилась Оляна Гордиенко. Отметив, что инвесторы присматриваются к Украине много лет — «с этим проблем нет, мы большая страна, и у нас есть что им предложить», г­-жа Гордиенко рассказала, что основные вызовы лежат в плоскости коммуникации с инвесторами и подчас в отсутствии системного подхода отдельных чиновников. Говоря о необходимых законодательных изменениях, она заверила, что вскоре будут подписаны законы о корпоративных договорах и squeezeout, а также обратила внимание на приоритетность принятия закона об обществах с ограниченной ответственностью, реформирование корпоративного управления, внедрение концепции ownershippolicy.

В контексте госсобственности спикер отметила: «Хочется, чтобы была выработана, одобрена, а главное — осознана концепция того, что мы приватизируем, а если не приватизируем, то как управляем. От этого выиграют все».

Представитель ЕБРР призвала участников рынка, юристов более активно подключаться к реформам, доносить до органов власти позицию и ожидания инвесторов.