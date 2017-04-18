Судебная реформа

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Репортаж

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Репортаж)

Налоги и споры

Актуальные тренды налогообложения и особенности налоговых споров — в фокусе внимания участников IV Международного налогового форума

Юлия Шешуряк ,

Виталий Дудин ,

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



О перспективах внедрения международных налоговых правил дискутируют Ярослав РОМАНЧУК (слева) и Альгирдас ШЕМЕТА

Вопросы налоговых правоотношений были и остаются особо актуальными для юристов и бизнеса, ведь данная сфера динамична и пребывает в состоянии перманентного реформирования. Организованный газетой «Юридическая практика» IV Международный налоговый форум, который состоялся в Киеве, стал площадкой для активного обсуждения как новаций украинского и международного налогового законодательства, так и особенностей правоприменения: консалтинга, планирования, разрешения налоговых споров. Генеральным партнером форума выступил Международный правовой центр EUCON, экспертным партнером — PwC Украина.

Глобальные тренды

Влияние на Украину глобальных трендов налогообложения обсудили во время панельной дискуссии, с которой стартовал форум. Особое внимание спикеры уделили перспективам обмена налоговой информацией и присоединения Украины к плану BEPS. Бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемета отметил, что на Украине существует риск «тупого применения» международных норм, то есть они могут применяться по-разному, усиливая давление на бизнес.

Среди глобальных трендов налогообложения директор правового департамента корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» Сергей Ткаченко назвал переход от модели налоговой конкуренции юрисдикций стран к модели налоговой кооперации. Пример такой кооперации — обмен налоговой информацией. Заместитель министра финансов Украины Евгений Капинус считает, что внедрение указанного обмена для Украины очень важно, как и подписание международных налоговых соглашений с разными странами, и уменьшение злоупотреблений в налоговой сфере внутри нашей страны (в частности, относительно НДС), поскольку позитивно повлияет на бизнес-климат.­

Но изменений в украинском налоговом законодательстве для улучшения инвестиционного климата в ближайшее время не будет, с прискорбием констатировал первый заместитель председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Андрей Журжий. По его словам, в парламенте уже не интересуются данной темой, законопроекты не подаются, к тому же из-за праздников и каникул наступает время затишья, а осенью депутаты будут заниматься бюджетным процессом. Таким образом, больше шансов на имплементацию у тех новаций, которые не требуют утверждения Верховным Советом. «Поговорим через год, но, исходя из опыта этого года, я не вижу перспектив и воли парламента», — прогнозирует г-н Журжий. Действительно, для изменений необходима прежде всего политическая воля, отметил модератор дискуссии, управляющий партнер Международного правового центра EUCON Ярослав Романчук.

«Может, и хорошо, что новые правила не будут приняты в этом году, так как бизнес должен серьезно подготовиться», — считает Вячеслав Власов, партнер, руководитель налоговой практики PwC Украина. Эксперт обратил внимание на то, что юридические вопросы международного налогового планирования сейчас переходят в бухгалтерскую плоскость. При введении новых правил, убежден г-н Власов, необходима амнистия для бизнеса, также внимание нужно уделить конфиденциальности информации: «Если от бизнеса требуют открытия информации, эта информация должна быть в сохранности». Государство должно учесть, что компании часто задумываются о смене налоговой юрисдикции, поэтому нововведения не должны мешать развитию нормальной корпоративной культуры бизнеса на Украине, считает докладчик.

О реформе Государственной фискальной службы (ГФС), возможных улучшениях и проблемах рассказала Злата Лагутина, заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве. В данном вопросе чрезвычайно важно кадровое обеспечение, отметил Ярослав Романчук. По мнению Андрея Журжия, именно с реформы ГФС и нужно начинать процесс изменений в налоговой сфере Украины.

Эпоха реформации

В мире происходят знаковые изменения в налоговой сфере, и в нашей стране тоже слышны отголоски эпохи налоговой реформации. «У нас делаются определенные шаги в части ликвидации налоговой милиции, повышения качественных показателей по ТЦО, предоставления налоговых каникул, усовершенствования системы налогового администрирования НДС, и у нас есть существенные изменения в плане налогообложения пассивных доходов, и пусть это немного формализм, но такой подход влияет на бизнес», — отметила управляющий партнер ICF Legal Service Наталья Ульянова, которая модерировала сессию, посвященную реформе налоговой системы Украины.

Тему привлечения работников ГФС к ответственности осветил управляющий партнер ЮФ GOLAW Валентин Гвоздий. Новые возможности в данной сфере появились благодаря изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Украины: с начала текущего года установлена ответственность налоговиков за конкретные действия. Эксперт рассказал о дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности, в том числе на примере судебной практики. Главное, по мнению г-на Гвоздия, построить прозрачные, честные взаимоотношения между налогоплательщиками и контролирующими органами, причем прогресс со стороны налоговиков уже есть. «Порядок у нас в головах, — считает г-н Гвоздий. — Если вы увидели правонарушение и прошли мимо него — знайте: завтра вы увидите десять правонарушений».

Геннадий Войцицкий, партнер налоговой практики киевского офиса МЮФ Baker McKenzie, рассказал о последовательности присоединения Украины к плану BEPS, отметив, что украинские предприятия создают зарубежные холдинги и держат средства за границей, поскольку на Украине нет базовой инфраструктуры для качественного бизнес-продукта. «Украина не конкурентна. Украина не только не может создать платформу для иностранных инвесторов, она выталкивает украинский бизнес за пределы Украины», — сокрушается г-н Войцицкий.

Рекомендациями, как с пользой для бизнеса использовать новации Налогового кодекса, поделилась Анна Писанка, заместитель начальника отдела налогового права юрдепартамента Fozzy Group. Ее доклад касался полномочий налоговых инспекций, ошибок в разделе ХХ Налогового кодекса (как вернуть переплаченные налоги), ставки НДФЛ для дивидендов (9 % или 18 % — как трактовать ошибку), кода УКТ ВЭД в налоговой накладной, принципа стабильности и местных налогов, новаций применения с 1 апреля 2017 года индивидуальной налоговой консультации. Также г-жа Писанка дала плательщикам советы на случай визита представителей неполномочной налоговой милиции.

В течение данной сессии проводилось онлайн-голосование — участники высказывались, какой путь реализации налоговой реформы стоит выбрать Украине. Большинство считают, что начать стоит с либерализации валютных ограничений и судебной реформы или найти альтернативную модель налоговой реформы.

Атавизмы и эволюция

Система возмещения НДС пребывает в постоянной эволюции и меняется ежегодно. С этого тезиса начал выступление первый спикер ­сессии «­Налоговый консалтинг» Роман Блажко, руководитель налоговой практики ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры». Два реестра заявлений на возмещение НДС остались в прошлом. С 1 апреля 2017 года действует новый порядок с одним реестром, который администрирует Минфин (на основе данных Госказначейства и ГФС). Вместо заключения налоговой о сумме, подлежащей возврату, существует виртуальное согласование — автоматическое отображение информации о согласовании суммы возмещения. В связи с этим возникает вопрос относительно судебной практики, касающейся способа защиты права на возмещение. Еще в 2008 году Верховный Суд Украины считал правомерным способ взыскания возмещения из бюджета, но с 2015 года высшие судебные инстанции (в частности, ВАСУ) обязывали налоговые органы только передать заключение (которое ныне отменено). Спикер считает, что ВСУ следует вернуться к прежней позиции.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов заявил, что существующая проблема с прозрачностью реестра оставляет лазейки для злоупотреблений. Власть и аграрии договорились, напомнил докладчик, об отмене спецрежима по НДС и его замене прямой дотацией (в этом году около 4 млрд грн). «Выплата дотации по подзаконным актам будет существенно отличаться выплаты по закону», — предостерег при этом представитель агробизнеса. Главное расхождение — в расчете базы.

Тему влияния налоговой политики на ключевые для Украины индустрии затронули и другие спикеры. Так, начальник отдела договорно-правовой работы Дирекции по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Наталья Буроменская рассказала, в частности, о пенсионном сборе в сфере телекоммуникаций. Это сбор был введен еще в 1997 году, когда мобильная связь была роскошью, с тех пор технологии ушли далеко вперед, поэтому сбор выглядит атавизмом.

Применение косвенных налогов вроде НДС должно быть исключением, но в нашей стране наблюдается обратная ситуация, отметил управляющий партнер «ECOVIS Бондарь и Бондарь» Олег Бондарь. Выступающий проанализировал вопрос взимания государственного авиационного сбора. Данный платеж имеет элементы налога, сбора и административного сбора. Это косвенный (акцизный) налог, который включается в стоимость билетов. Согласно Конституции, подобный платеж (в том числе и все его элементы) должен устанавливаться законом. Судебные тяжбы по вопросу законности авиасбора на Украине длятся три года.

Увеличить конкурентоспособность бизнеса может помочь налоговое структурирование. О пользе структурирования для отрасли электронной коммерции рассказала советник налоговой практики, соруководитель практики IT АО Arzinger, заместитель председателя финансово-правового комитета Ассоциации «IT Украины» Ольга Баранова. Что следует учитывать при структурировании интернет-бизнеса? По мнению г-жи Барановой, обращать внимание необходимо на локальный налог на прибыль, особенности поставок услуг на Украину, риск при создании постоянного представительства (не в стране регистрации резидента). Отвечая на вопрос модератора, старшего юриста ЮФ AVELLUM Вадима Медведева относительно готовности украинских консультантов раскрывать схемы оптимизации налоговым органам по примеру Великобритании, Ольга Баранова указала на необходимость соблюдения ряда условий. Это возможно в случае защищенности информации в ГФС и гарантии того, что такое раскрытие информации не навредит законопослушному клиенту, считает юрист.

Налоговый минимализм

Подробно глобальные аспекты налогообложения юристы проанализировали в параллельной секции «ТЦО и международное налоговое планирование», модератором которой выступила Лариса Врублевская, партнер МПЦ EUCON. Она напомнила, что в конце года были внесены очередные изменения в законодательство о трансфертном ценообразовании, либерализирующие систему. Многие компании исключены из перечня контролируемых из-за увеличения стоимостного критерия в три раза.

Как подчеркнул начальник управления методологии налога на прибыль предприятий Департамента методологической работы по вопросам налогообложения ГФС Украины Александр Задорожный, хозсубъекты должны подавать отчеты до 1 октября с.г. за 2016 год по старым правилам.

Список низконалоговых юрисдикций, утверждаемый КМУ, может расшириться за счет стран, которые не хотят сотрудничать с Украиной по обмену налоговой информацией. Если же в этом году страну добавят в список, то отчитываться нужно будет об операциях с резидентами этой страны с 1 января следующего года. Также появится список организационно-правовых форм компаний. Если плательщик будет в отношениях, например, с LLC и LLP, то такой резидент тоже будет подлежать контролю, проинформировал г-н Задорожный о планах правительства.

В то же время участники рынка ожидают от власти других изменений. В частности, с темой, посвященной применению закона о ТЦО на сырьевых рынках, выступил начальник управления правового обеспечения ООО «СОКАР Энерджи Украина» Михаил Третьяков. Проблемы можно свести к следующему: это невозможность использования биржевых котировок для ряда товаров, возможность альтернативной трактовки момента сделки и несоответствие физического рынка и рынка биржевых производных.

Любопытные факты из практики проверок в данной сфере привел старший менеджер группы трансфертного ценообразования «КПМГ-Украина» Владимир Чижиков. В нашей стране было выявлено 350 случаев нарушений, а общая сумма штрафных санкций составила 110 млн грн. Эти цифры мало впечатляют на фоне фискальной активности государств ЕС: к примеру, потенциальные выплаты Apple исчисляются 15 млрд долл. США. Сейчас в суде находится дело с рекордной суммой доначислений — около 356 млн грн.

Как выразился г-н Чижиков, все кейсы достаточно «скучные»: несвоевременно поданные отчеты или не поданные вовсе. Многие случаи касаются незадекларированных операций с Молдовой, которая тоже считается офшором. Большинство плательщиков соглашаются с доначислениями. Как правило, налоговики сверяли данные отчетов о КО с данными таможенной статистики. Подготовить качественную документацию за 30 дней после запроса маловероятно. Детальный экономический анализ, проведенное сравнительное исследование, понятность и соответствие нормам статьи 39 Налогового кодекса Украины — главные признаки качественной документации. Убытки, низкая наценка, нерыночные цены могут не привести к негативным последствиям, если у плательщика обоснованная позиция и он идет на контакт с контролирующими органами.

Нулевые ставки остались в прошлом, но вполне можно свести налоговую нагрузку к минимуму. О том, как «законно платить меньше, чем Apple и Google», рассказал руководитель группы по юридическим вопросам кластера стран Восточной Европы и Беларуси BASF Григорий Ситенко. Выгоды использования Нидерландов для создания холдингов он проиллюстрировал на примере компании BASF. Основные инструменты налоговой оптимизации — participation exemption, освобождение акционера от уплаты налогов на дивиденды и другие доходы дочерней компании; гибридный заем (имеет двойственную правовую природу в разных странах); инновационный бокс (льгота, распространяющаяся на R&D, включая технические инновации, исследования и разработку ПО). Крайне важным является соблюдение принципов комплаенс. Подтвердить законность схем может консультация налогового органа страны.

Впрочем, целесообразно обратить взор и на более близкие юрисдикции. Из-за отсутствия налога на прибыль Эстония выглядит привлекательнее Кипра, отмечает Галина Мельник, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры». Важно то, что Эстония не входит в список стран, контролируемых в рамках ТЦО, а стоимость создания компании здесь самая низкая в ЕС. Спикер дала советы, которые «не позволят повторить печальный опыт Кипра»: не использовать компанию в Эстонии как транзитную без экономической цели; обеспечить реальное присутствие (наличие офиса); оказывать услуги другим резидентам Эстонии (субаренда офиса); соблюдать рыночные принципы и украинское законодательство.

Скрытые угрозы

Также в рамках форума участники обсудили уголовно-правовые риски налоговых правоотношений. Открывая работу одноименной секции, модератор, управляющий партнер АО «Вдовичен и Партнеры» Олег Вдовичен отметил, что таким рискам подвержены не только представители бизнеса, но и работники налоговых органов, приведя пример недавнего задержания и отстранения от должности председателя ГФС. Он призвал юристов освещать неправомерные действия сотрудников налоговых органов на сайтах, поскольку сегодня общественные советы проводят мониторинг информации, находящейся в открытом доступе, или обращаться в службы внутренней безопасности, что позволит в дальнейшем привлекать таких лиц к ответственности.

Рассказывая о проблемных вопросах судебной практики по привлечению к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, заместитель председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислав Кравченко подчеркнул, что в большинстве случаев они связаны с несогласованностью налогового и уголовного процессуального законодательства. «Сегодня перед судами стоит дилемма в вопросе, может ли следственный судья назначать внеплановую налоговую проверку. УПК не предусматривает такого механизма в отличие от Налогового кодекса, в связи с чем и возникает разная практика», — привел один из примеров судья ВССУ.

«Главная проблема нашего государства — это то, что налоговики воспринимают налоговые проверки исключительно как инструмент для получения доказательств в случае если их недостаточно в уголовном производстве, и как основание для внесения в ЕРДР сведений об уголовных правонарушениях», — подчеркнул партнер, руководитель практики уголовного права и процесса Международного правового центра EUCON Евгений Петренко, говоря о последствиях обжалования и отмены налогового уведомления-решения в контексте уголовного последствия бизнеса. По его словам, отмена налогового уведомления-решения не является основанием для закрытия уголовного производства.

Руководитель практики разрешения налоговых споров АО PwC Legal Жанна Бражник, рассказывая о своем опыте подготовки к налоговой проверке, посоветовала юристам разработать инструкцию на случай визита налоговых органов. По мнению докладчика, в первую очередь необходимо проверять качество первичных документов, поскольку все сомнения проверяющих в дальнейшем отображаются в акте проверки, что в конечном итоге может поставить под сомнение формирование налогового кредита. Также необходимо проверять комплектность документов по проведенным операциям. Не лишними в этом вопросе будут, к примеру, запрос от контрагентов детального описания товаров или услуг по операции и подтверждение ее дополнительными доказательствами.

В свою очередь директор юрдепартамента группы компаний «Новые Продукты» Александр Петриченко поддержал г-жу Бражник в том, что сегодня особое внимание следует уделять осведомленности о соблюдении контрагентами налогового законодательства, заполнению первичных документов. К тому же с контрагентами необходимо работать в ультимативной форме. «Руководителю предприятия, который является субъектом ответственности, необходимо просто объяснить: «Вы оцените риски, которые вы несете, а также финансовые риски предприятии (пеня, штраф) и соотнесите предполагаемый доход с теми проблемами, которые могут принести контрагенты», — так г-н Петриченко советует ответить руководителю предприятия, если контрагенты отказываются сотрудничать, ссылаясь на особую предвзятость к соблюдению требований законодательства.

В том, что в ближайшие годы будет наблюдаться глобальный переход предприятий на электронный ­документооборот, уверена руководитель онлайн-сервиса обмена документами «Вчасно» Оксана Ферчук. По ее словам, введение электронного документооборота уменьшает риск подделки первичных документов и потери документов после их изъятия в ходе проверки проверяющими органами. Как отметила руководитель юрслужбы Zakupki.Prom.ua Леся Михайленко, когда предприятие перешло на электронный документооборот указанного сервиса, экономия на пересылке документов составила почти 1 млн грн. Что же касается вопроса правомерности работы предприятия с такими сервисами, то, по словам г-жи Михайленко, налоговая служба предоставила обтекаемый ответ о возможности такой работы, а каким образом будут проводиться проверки, еще неизвестно.

Судебная составляющая

Говоря о практике административных судов в делах по спорам с ГФС, секретарь второй судебной палаты Высшего административного суда Украины Игорь Олендер констатировал отсутствие особых изменений. Вместе с тем не утратили своей актуальности споры по возмещению НДС и споры, связанные с фиктивностью предпринимательства. Докладчик подчеркнул, что ВАСУ, используя инструмент отхода от правовой позиции Верховного Суда Украины, пытался вернуться к практике предыдущих лет, предусматривающей, что правильным способом защиты нарушенного права в спорах о возмещении НДС является взыскание сумм непосредственно на счета налогоплательщика, поскольку это наиболее эффективный, действенный и логичный способ. Но до сих пор такая позиция не поддерживается ВСУ, который отдал прерогативу механизму деятельности и взаимодействию налоговых органов с органами Государственной казначейской службы.

Как подчеркнула модератор сессии, старший партнер, руководитель судебной практики АК «Соколовский и Партнеры» Татьяна Лисовец, указанная категория споров будет актуальна и в дальнейшем, поскольку нынешняя редакция Налогового кодекса Украины содержит норму, предусматривающую внесение в реестр данных не автоматически, а органом ГФС, и снова может возникнуть вопрос о механизме возврата таких средств: непосредственно на счета налогоплательщика или путем возложения обязанности внести информацию в реестр.

Старший юрист ЮФ Sayenko Kharenko Александр Марков, рассказывая о проблемах доказывания в налоговых делах, отметил, что проект нового Кодекса административного производства (КАС) решает одну из проблем в вопросе преюдиции. «Если сегодня определения о закрытии уголовного производства или постановления об освобождении от уголовной ответственности суды используют иногда со ссылкой на то, что это является фактом, не требующим доказывания, то новый проект КАС четко определяет, что такие доказательства имеют преюдициальный характер и соответственно не требуют доказывания», — резюмировал эксперт.

Вопрос неодинаковости подходов к налогообложению операций по продаже физическими лицами собственного недвижимого имущества поднял в своем выступлении старший юрист ЮФ Trusted Advisors Сергей Протасов. Различие позиций по этому вопросу наблюдается как в фискальных органах, так и в судах. В пример докладчик привел определение ВАСУ от 12 апреля 2016 года, в котором суд указал, что налогоплательщик в случае продажи недвижимого имущества более одного раза рассматривается как физическое лицо — предприниматель, его деятельность носит системный характер, направлена на получение прибыли и таким образом подлежит налогообложению по ставке 18 %. К абсолютно противоположному выводу ВАСУ пришел в постановлении от 9 июня 2016 года, а именно: независимо от количества продаж собственного имущества физическим лицом такие операции подлежат налогообложению по ставке 5 %.

Директор юридической дирекции авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Станислав Коваленко ознакомил участников форума с тенденциями разрешения трансграничных налоговых споров и международного сотрудничества в данной сфере. По его словам, сегодня налоговые органы активно используют Интернет в поиске информации об иностранных контрагентах компании, например о финансовой отчетности, которая является публичной во многих странах.

Последний доклад форума был посвящен новеллам процедуры административного обжалования решений налоговых органов. Наталия Янчук, консультант по налоговым и юридическим вопросам Ukrainian Development Partners, отметила, что такая процедура обжалования имеет низкий коэффициент эффективности, в частности в 2016 году, по данным ГФС, лишь в 8,2 % случаев жалобы на налоговые уведомления-решения были удовлетворены. Среди плюсов административного обжалования эксперт назвала бесплатность процедуры, возможность получения времени для обжалования налогового уведомления-решения в судебном порядке и возможность подачи дополнительных документов, которые не были поданы при налоговой проверке.

Мнение

Актуальные тенденции

Ярослав РОМАНЧУК, управляющий партнер Международного правового центра EUCON

В этом году было четко видно, насколько вырос уровень спикеров и форума в целом. Идея привлечения разных экспертных групп — представителей власти, судебного корпуса и юридического сообщества — начинает давать свои положительные результаты. Мы как организаторы понимаем, что тематика, которую раскрывают спикеры, должна быть полезной для участников, особенно для представителей бизнеса — in-house юристов.

Изменения в Налоговом кодексе у нас происходят постоянно, и тема налоговых правоотношений актуальности не теряет и не будет терять.

Отмечу, что на протяжении работы форума много было сказано о международных налоговых тенденциях, имплементации международных норм и их влиянии на украинскую налоговую систему. Думаю, что в следующем году будет интересно провести анализ реализации международных тенденций — как имплементированные механизмы работают в украинских реалиях.

Комментарий

Ожидания бизнеса

Вячеслав ВЛАСОВ, партнер PwC Украина

Тематика, предложенная PwC Украина для обсуждения на форуме, — актуальность и своевременность присоединения нашей страны к глобальным налоговым инициативам, в частности к стандартам BEPS и налогообложению контролируемых иностранных компаний. Украина не может не следовать глобальным трендам в борьбе с агрессивным налоговым планированием, иначе она потеряет свое конкурентное преимущество. Бизнес это понимает и ожидает изменения правил игры в ближайшем будущем. В то же время, как показывает проведенный PwC опрос украинских CEO, для 83 % серьезного бизнеса прозрачная и понятная налоговая система является одним из основных требований для работы на Украине. Этот фактор нельзя недооценивать. Поэтому адаптацию нашей страны к глобальным налоговым трендам следует тщательно проработь на законодательном уровне, бизнесу должно быть предоставлено разумное время для подготовки к новым правилам, а также достаточные гарантии безопасности и конфиденциальности при раскрытии информации о своих зарубежных активах.