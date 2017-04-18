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Государство и юристы

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Государство и юристы)

Рацион испытания

Ключевой реформенный продукт — изменения процессуального законодательства — прошел испытание экспертным обсуждением

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



В обсуждении процессуальных новаций приняли участие представители судебной и законодательной власти, юридического рынка, известные ученые и адвокаты

Судебная реформа вышла на новый, процессуальный, уровень: проект Закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№ 6232), разработанный экспертами Совета по вопросам судебной реформы, 23 марта с.г. был внесен Президентом Украины на рассмотрение парламента и определен как неотложный. Этот ключевой реформенный продукт, призванный комплексно усовершенствовать судебные процедуры и механизмы и создать процессуальную основу для деятельности нового Верховного Суда (ВС), прошел испытание экспертным обсуждением.

Реформа процессуального законодательства: эффективное судопроизводство или новые вызовы? В этой концептуальной дилемме разбирались известные юристы (судьи, адвокаты, законодатели и ученые) в ходе конференции с одноименным названием, организованной Советом по вопросам судебной реформы, Проектом Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы на Украине» и газетой «Юридическая практика» и состоявшейся 7 апреля 2017 года. Участники мероприятия сошлись во мнении, что основная цель реформы процессуального законодательства — это эффективное судопроизводство, а главными индикаторами действенности новых правил процесса станут время и практика их применения.

Новая философия

Тон обсуждению в рамках конференции «Реформа процессуального законодательства: эффективное судопроизводство или новые вызовы?» (Конференция) задали организаторы мероприятия. Проведение судебной реформы и улучшение инвестиционной привлекательности государства — в этих, на первый взгляд, абсолютно параллельных процессах очень много точек пересечения. По словам шеф-редактора газеты «Юридическая практика» Рустама Колесника, очень важно, чтобы судебная реформа стала успешной — это то, чего от нынешнего процесса усовершенствования ожидают представители бизнеса и рядовые граждане, ведь в судебной системе, которая эффективно работает и которой доверяют, заинтересованы не только судьи, но и каждый из нас. Говоря о необходимости формирования позитивного имиджа судебной системы, г-н Колесник обратил внимание на такой важный компонент, как медийная защита: без поддержки СМИ не удастся восстановить доверие к судебной системе. При этом и судьи должны быть готовыми к открытому диалогу с обществом, бизнесом и другими ветвями власти.

Заместитель главы Офиса Совета Европы на Украине Елена Литвиненко подчеркнула, что иностранные экспертные институции уже не раз приветствовали те успешные шаги, которые были сделаны в реформировании украинской судебной системы в соответствии с европейскими стандартами. С точки зрения стандартов и рекомендаций Совета Европы, новые процессуальные правила еще нуждаются в соответствующей оценке. Для международных экспертов в первую очередь важны три фактора: оперативность рассмотрения дел, результативность исполнения судебных решений, а также то, насколько действенной будет работа нового ВС, в частности, насколько эффективным будет институт возобновления производства по делу на основании соответствующего решения Европейского суда по правам человека.

Работая над созданием нового процессуального законодательства, судебные реформаторы пришли к выводу, что одной коррекции норм мало — Украине нужна новая философия судебного процесса. На каких принципах будет она построена, детально рассказал заместитель Главы Администрации Президента, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов. «Все, что делает суд, должно подчиняться определенной цели. Этой целью является выполнение задач судопроизводства: не просто справедливое, беспристрастное и своевременное рассмотрение дела, но и такое рассмотрение, которое обеспечивает эффективную защиту права лица, обратившегося в суд», — пояснил он.

Своеобразным камертоном для суда станет принцип пропорциональности: в любом процессуальном действии, совершаемым судом, должен быть соблюден баланс между предметом спора, ценой иска, сложностью дела и т.д. По словам г-на Филатова, суд должен найти баланс между частным интересом (который заключается в том, чтобы сторона по делу могла совершить все теоретически возможные действия для защиты своего права) и публичным — обеспечить эффективное судопроизводство. При этом должна измениться и роль судьи. Во всех процессах (за исключением административного в силу его специфики) судья должен исполнять роль арбитра, но никак не следователя. «Суд должен только направлять процесс, ставить стороны в рамки этого процесса и следить за выполнением его правил», — подчеркнул г-н Филатов. Еще одной функцией судьи станет содействие примирению сторон. По словам докладчика, сейчас предлагается расширить возможности применения института мирового соглашения и внедрить процедуру досудебного урегулирования спора при участии судьи. «В результате таких нововведений суд получит свой бонус — разгрузку от значительного количества дел», — резюмировал Алексей Филатов.

Война за мир

Новые правила юрисдикции: война окончена? В такой вопросительно-риторической тональности проходило обсуждение в рамках первой панели Конференции при участии руководства четырех инстанций высшего судебного звена. Как отметила известный ученый-цивилист Наталия Кузнецова, под модераторством которой проходила дискуссия, серьезная полемика относительно разграничения юрисдикции между разными судами ведется уже достаточно давно, а после создания в нашем государстве новой вертикали административных судов она приобрела особую остроту, поэтому решение этой проблемы было одним из приоритетных заданий на данном процессуальном этапе судебной реформы.

В ходе грядущей законодательной коррекции наиболее существенные новации затронут именно хозяйственный процесс. И судьи соответствующей юрисдикции, по признанию председателя Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) Богдана Львова, с опасением относятся к предлагаемым нововведениям: дескать, с принятием нового законодательства хозяйственный процесс будет лишен нынешней оперативности и понятности для его участников. При этом г-н Львов выразил надежду, что новые преимущества перекроют возможные риски, а предложенные законодательные механизмы будут не только стимулировать, но и обязывать лиц к добросовестному поведению и при этом гарантировать ­достижение результата в кратчайшие сроки без многочисленных возвратов дел на новое рассмотрение, без отмены решений высшими судебными инстанциями с передачей дел в суд другой юрисдикции и т.п.

В рамках усовершенствования процессуального законодательства было предложено отказаться от разграничения таких терминов, как «подсудность» и «подведомственность» и введено единое понятие «юрисдикция» — предметная, субъектная, инстанционная и исключительная. По мнению Богдана Львова, это будет способствовать единому пониманию предложенных новаций.

О необходимости унификации понятий на законодательном уровне говорил и секретарь пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Дмитрий Луспеник, поскольку в действующих процессуальных кодексах отсутствует легальное определение терминов «юрисдикция», «подведомственность», «подсудность». Судебная юрисдикция, по его словам, является фундаментальным с точки зрения обеспечения модуса доступности правосудия и полноты судебной власти понятием. А в соответствии с реформенным концептом юрисдикция общих, административных и хозяйственных судов будет разграничиваться в зависимости от предметного, а не субъектного критерия.

В проблеме межюрисдикционных споров, которую длительное время не удается полностью решить в рамках законодательной коррекции, окончательную точку сможет поставить судебная практика в свете деятельности Большой палаты Верховного Суда. В это верит заместитель председателя Высшего административного суда Украины Михаил Смокович. Именно Большая палата ВС будет рассматривать дела в случае оспаривания судебного решения на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции. Большие надежды г-н Смокович возлагает и на эксклюзивные инструменты, которые вскоре может получить административный процесс: речь идет о новых формах производств по образцовым и типовым делам.

Еще одной новацией в части юрисдикции является то, что производные требования в определенных случаях могут быть объединены с основными, даже если они должны были рассматриваться отдельно по разным правилам судопроизводства. Идею принципа «следуй за мной» Председатель Верховного Суда Украины (ВСУ) Ярослав Романюк считает прогрессивным шагом, при этом отмечает, что данный концепт имеет как сторонников, так и противников. Аргументы последних сводятся к тому, что в предложенных процессуальных изменениях нет четкого определения, что является основным требованием, а что — производным. «На самом деле это так», — признает г-н Романюк, добавляя, что процессуальное законодательство — это не компьютерная программа, у которой есть универсальное решение для любой задачи. В этом случае все будет зависеть от судьи: именно он должен определить в каждом конкретном деле, какое требование является основным, а какое — производным. При этом главным индикатором эффективности предложенных правил процесса, по убеждению г-на Романюка, станет практика их применения.

От реформы к содержанию

В ходе второй панельной дискуссии в фокусе анализа участников Конференции были новые задачи судопроизводства. О том, как такие доктринальные понятия судебного процесса, как «состязательность» «пропорциональность», «диспозитивность», наполнить новым содержанием, рассказал заместитель председателя Высшего совета правосудия Вадим Беляневич. В соответствии с новой процессуальной философией стороне по делу не нужно будет рассказывать суду обо всем — сторона должна сообщить только о тех обстоятельствах, которые имеют значение для конкретного дела. Тем самым, по мнению докладчика, функция «отделения зерен от плевел» будет возложена не на суд, а на сторону по делу.

Дисциплинировать участников судебного процесса призваны и новые инструменты недопущения злоупотребления процессуальными правами. «Наши процессуальные кодексы рассчитаны на законопослушное, добросовестное и правомерное поведение сторон: в них прописано, как правильно должны вести себя стороны в судебном заседании, как своевременно и надлежащим образом они должны подавать соответствующие доказательства, информировать суд или другую сторону по делу об имеющихся у них доводах и возражениях», — подчеркнула секретарь пленума ВХСУ Лариса Рогач, с сожалением констатировав, что на практике очень часто сторона злоупотребляет имеющимися процессуальными правами и механизмами, искажая их суть.

Как отличить творчество участников процесса от хулиганства, пояснил народный депутат Украины Руслан Сидорович. На конкретных примерах он рассказал о наиболее распространенных видах процессуальных злоупотреблений и новых инструментах их недопущения. Международная практика идет по такому пути — деятельность судебных систем разных стран основывается не на законодательных правилах, а на правовых традициях. «Судопроизводство невозможно без создания качественных традиций. Чрезмерная нормативная зарегулированность наших правоотношений связана с отсутствием традиций. А они могут возникнуть только в том случае, если мы будем увеличивать дискреционные полномочия суда», — убежден парламентарий.

Участники Конференции также высказали серьезные опасения, что процесс формирования кадрового ресурса ВС не будет синхронизирован с принятием нового процессуального законодательства, ведь без создания процессуальной основы, как известно, новая кассационная инстанция не сможет начать свою работу. В этом случае все будет зависеть от политической воли парламента, которая является абсолютно непредсказуемой (вспомнить хотя бы недавние перипетии голосования за новый закон о Конституционном Суде Украины) и может внести существенные коррективы в реализацию реформенных концептов.

Верховный труд

Процессуальные правила деятельности нового Верховного Суда — один из ключевых вопросов, обсуждаемых в рамках третьей панели Конференции. Рассказывая о предлагаемых законодательных новациях в этой части, судья Львовского окружного административного суда Владимир Кравчук среди прочего обратил внимание на то, что в проекте процессуальных изменений дается определение понятию «малозначительное дело». К малозначительным относятся дела, где цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Такие критерии малозначительности, как считает г-н Кравчук, будут применимы практически к 80 % всех споров. И, несмотря на общее правило «не подлежат кассационному обжалованию решения по малозначительным делам», у нового ВС будет возможность рассмотреть такое дело в случае, если, скажем, кассационная жалоба касается вопроса права, который имеет фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики, или общественный интерес, или особое значение для заявителя. «Это гуманизм в чистом виде», — подчеркнул Владимир Кравчук. Таким образом, по мнению судьи, новому ВС будет предоставлена свобода: практически любое дело может быть предметом кассационного рассмотрения.

Означает ли предложенный законодательный карт-бланш для деятельности ВС то, что новая ­кассационная инстанция в своей работе может не учитывать правовые позиции своего предшественника — нынешнего ВСУ? Этот вопрос, по словам модератора панельной дискуссии, управляющего партнера LCF Анны Огренчук, сегодня волнует многих представителей адвокатского сообщества. «Кто будет исправлять то, что уже было принято, ведь мы знаем, что сейчас у судебных палат ВСУ существует разная практика по отдельным вопросам?» — поинтересовалась у Владимира Кравчука г-жа Огренчук. По убеждению судьи, новая кассационная инстанция не должна выступать в качестве оппонента к ныне действующим судам высшего звена. Новый ВС очень много потеряет, если начнет свою работу с чистого листа. Уже наработанную базу правовых позиций и идей нужно сохранить, а судебная практика должна развиваться эволюционным путем: нужно заменять старые правовые позиции, которые уже отжили свое и утратили актуальность, новыми, лучшими.

Не остался без внимания участников Конференции и новый инструмент, который может оказаться в арсенале нового ВС, — украинская версия института пилотного решения, так называемое образцовое дело. В свете недавно принятого в отношении Украины решения относительно безвизового режима судья Высшего административного суда Украины Наталия Блаживская провела «виртуальное путешествие» по странам, в которых институт пилотного решения уже давно и достаточно успешно функционирует. «Мы идем в ногу со временем и многими иностранными государствами» — так г-жа Блаживская прокомментировала предложение судебных реформаторов ввести в административный процесс новое понятие «образцовое дело». При этом в украинской версии механизма пилотного решения будет ряд национальных особенностей. Например, обязательным условием для определения дела как образцового станет наличие в производстве одного или нескольких административных судов десяти или более типовых административных дел. Суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в ВС с представлением о рассмотрении одного из них ВС как судом первой инстанции. Еще одной особенностью предложенной национальной модели функционирования этого института является то, что решение по образцовому делу подлежит пересмотру Большой палатой Верховного Суда по правилам пересмотра решений в апелляционном порядке.

Суд да деньги

В фокусе участников Конференции были и другие прогрессивные новации, в том числе и новые опции, которые станут доступными в связи с внедрением «электронного суда»: о них рассказал Сергей Сученко, юридический советник USAID «Новое правосудие».

В ходе обсуждения эксперты также искали идеальную формулу судебных затрат. Компенсация судебных затрат должна быть эффективной — гласит один из главных постулатов реформирования процессуальных кодексов. Соответствующие изменения были давно ожидаемы представителями адвокатского сообщества. «Как бы это цинично ни звучало, но мы давно ждали, чтобы в нашей стране судиться стало дорого», — подчеркнул старший партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко, задавая тон обсуждению в рамках четвертой панели Конференции. Из-за нынешней дешевизны судебного процесса, по словам модератора, некоторых правовых институтов, которые успешно функционируют в других государствах, в нашей стране фактически не существует (например, медиации).

Солидарна с таким мнением и Александра Павленко, управляющий партнер Pavlenko Legal Group, которая акцентировала внимание на нюансах презумпции полной компенсации всех затрат, связанных с судебным рассмотрением дела и подготовкой к нему. В свете предложенных процессуальных новелл судиться смогут позволить себе те, кто понимает, что спор невозможно урегулировать другим путем, что дело объективно достойно судебного процесса, а иск не является фикцией или попыткой манипуляции. Все это, по словам г-жи Павленко, будет дисциплинировать сторон по делу и их адвокатов, а также предоставит суду действенные инструменты для предотвращения злоупотреблений.

О том, как определение судом затрат на правовую помощь может превратиться в «тонкий троллинг» по отношению к адвокату, рассказал управляющий партнер ЮФ Trusted Advisors Иван Мищенко. Он зачитал одно из судебных решений, в котором, в частности, указывалось, что в ходе судебного рассмотрения представитель истца участия в исследовании обстоятельств дела не принимал, а его речь продолжалась 1 мин. 40 сек. В результате суд решил, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 50 (!) гривен. Рассказывая о новом реформенном видении в этой части, он среди прочего обратил внимание на предложение установить требования к составу затрат на правовую помощь и порядку определения и подтверждения их размера, а также предусмотреть необходимость предоставления сторонами предварительного расчета затрат (с последствиями в виде отказа в компенсации в случае непредоставления или завышения/занижения размера таких затрат).

Все на арбитраж!

Завершающим аккордом Конференции стала экспертная дискуссия относительно новаций в части поддержки международного коммерческого арбитража, которая проходила под модераторством управляющего партнера ЮФ ENGARDE Ирины Назаровой. Арбитрабельности в контексте новых правил процесса посвятила свой доклад Татьяна Слипачук, партнер ЮФ Sayenko Kharenko. «Арбитрабельность — это вопрос способности спора быть предметом третейского разбирательства в рамках международного арбитража или внутренних третейских судов», — отметила она, подчеркнув, что арбитрабельность как способность спора не связана с его подведомственностью. Также она предложила задуматься над целесообразностью предложения о включении положений относительно арбитрабельности в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, поскольку многие процедуры поддержки международного коммерческого арбитража остаются «в силу исторической памяти» в сфере компетенции судов общей юрисдикции.

Маркиян Ключковский, партнер ЕПАП, рассказал о нюансах предложенных изменений в части обжалования арбитражных решений. Условно основания для отмены решения международного коммерческого арбитража можно разделить на две категории. Первая зависит от того, предоставит ли сторона, подавшая заявление об отмене, соответствующие доказательства. Вторая — вотчина суда — решение международного коммерческого арбитража может быть отменено в случае, если суд определит, что в соответствии с законом спор, если учитывать его предмет, не может быть передан на разрешение международного коммерческого арбитража, или же что арбитражное решение противоречит публичному порядку Украины.

«Успешность арбитража в любой стране зависит в первую очередь от государства. Государство должно установить четкие, понятные правила для создания и функционирования арбитража», — констатировал советник ЮФ Aequo Павел Белоусов. При этом он подчеркнул: несмотря на наличие плюрализма мнений относительно процессуальных новаций в части международного коммерческого арбитража, стремления у всех одинаковые — Украина должна стать инвестиционно привлекательным, проарбитражным государством.

Подводя итоги дискуссии, эксперты сошлись во мнении, что предложенные нововведения — это шаг вперед, но делать его в рамках нынешнего этапа реформирования нужно взвешенно, руководствуясь принципом «не навреди».