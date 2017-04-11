Защита экономической конкуренции

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Судебная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Судебная практика)

Вопрос о взыскании с «Укрзализныци» 120 млн грн в пользу «Нибулона» направлен в первую инстанцию

Вопрос правопреемства ПАО «Укрзализныця» определяется специальным законом и принятым в его исполнение постановлением, которое связывает переход прав и обязанностей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины к «Укрзализныце». В свою очередь судебные инстанции при удовлетворении исковых требований исходили из общей исковой давности в три года, а началом ее истечения определили день принятия решения АМКУ от 16 июля 2013 года о занятии администрацией монопольного положения на рынке грузоперевозок.

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