Защита экономической конкуренции

Судебная практика
Вопрос о взыскании с «Укрзализныци» 120 млн грн в пользу «Нибулона» направлен в первую инстанцию
Вопрос правопреемства ПАО «Укрзализныця» определяется специальным законом и принятым в его исполнение постановлением, которое связывает переход прав и обязанностей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины к «Укрзализныце». В свою очередь судебные инстанции при удовлетворении исковых требований исходили из общей исковой давности в три года, а началом ее истечения определили день принятия решения АМКУ от 16 июля 2013 года о занятии администрацией монопольного положения на рынке грузоперевозок.
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