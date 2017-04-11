Защита экономической конкуренции

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Судебная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Судебная практика)

ВАСУ признал незаконным недопуск ученого к конкурсу в ВС

В части 1 статьи 53 Закона Украины «О высшем образовании» (в редакции от 17 января 2002 года) указано, что лицами, которые обучаются в высших учебных заведениях, являются студенты (слушатели), курсанты, экстерны, ассистенты-стажеры, интерны, клинические ординаторы, соискатели, аспиранты (адъюнкты) и докторанты. Указанная правовая норма не регулирует вопрос зачисления (или незачисления) в стаж научной работы период обучения лица в докторантуре.

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