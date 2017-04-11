Защита экономической конкуренции

Судебная практика
Исключительная ситуация
Признание аукциона, на котором реализован предмет ипотеки, недействительным исключает возможность прекращения ипотеки
Приобретение имущества, реализованного на аукционе по согласию ипотекодержателя, не гарантирует конечному приобретателю, что в дальнейшем к нему не будут предъявлены требования как к новому ипотекодателю или такое имущество у него не будет истребовано. Как правило, новые собственники, узнав или зная о том, что спорное имущество находится в ипотеке, для защиты своего права прибегают к признанию ипотеки прекращенной в судебном порядке, например, на основании того, что ипотека прекратилась в связи с реализацией ее предмета. Но такой механизм может быть неэффективным в случае признания недействительным аукциона, на котором был реализован предмет ипотеки, в частности, это следует из вывода Верховного Суда Украины, сделанного в постановлении от 1 марта с.г. по делу № 6-130цс17.
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