Защита экономической конкуренции

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Государство и юристы

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Государство и юристы)

Пойти на превышение

Как показывает последняя судебная практика, превышение полномочий представителем юрлица не может служить безусловным основанием для признания сделки недействительной

Вопрос, касающийся возможности признания сделок недействительными в связи с превышением своих полномочий представителем юридического лица, всегда был и остается актуальным. Объясняется это как обманчивой простотой в доказывании фактов нарушения, так и частыми случаями нарушения ограничительных условий устава и законодательства представителями юридического лица. Вместе с тем нечеткие законодательные положения и многочисленная судебная практика порождают серьезные вопросы, на которые надо иметь ответы еще до подачи иска о признании недействительной сделки. Ответы на эти вопросы меняются вместе с практикой Верховного Суда Украины (ВСУ) и Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ).

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