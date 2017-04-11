Защита экономической конкуренции

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Государство и юристы

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Государство и юристы)

В мир животных

Нужно соблюдать цивилизованные правила содержания домашних животных

Александр Коташевский

Специально для «Юридической практики»



Как поется в одной популярной детской песне, «собака бывает кусачей только от жизни собачьей…», но практика показывает, что чаще всего собака бывает кусачей из-за нарушения хозяевами правил ее содержания, обучения и воспитания. В украинских СМИ постоянно появляются сообщения о смертельном или тяжелом травмировании собаками людей. Улицы большинства городов заполнены бродячими или просто свободно гуляющими собаками, часто громадного размера, а по данным службы скорой помощи, вызовы к покусанным собаками людям, особенно детям, поступают все чаще. В последнее время также участились случаи травмирования людей котами и другими животными.

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