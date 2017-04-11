Защита экономической конкуренции

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Государство и юристы

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Государство и юристы)

Предлагается изменить статус ФГВФЛ в целях адаптации к нормам ЕС

В парламенте зарегистрирован законопроект относительно повышения эффективности вывода банков с рынка, продажи активов банков, а также адаптации к международным стандартам и актам законодательства ЕС (№ 6273). Авторы документа — Михаил Довбенко и ряд других народных депутатов Украины.

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