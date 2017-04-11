Защита экономической конкуренции

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Государство и юристы

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Государство и юристы)

Переменный тон

Новая концепция задает тон реформированию ГФС — ожидаются существенные перемены в деятельности налоговых и таможенных органов

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



В правительстве определились с основными принципами реформирования Государственной фискальной службы (ГФС) — одобрена соответствующая концепция. Слоганом к документу разработчики избрали выражение Махатмы Ганди: «Если ты хочешь перемену в будущем — стань этой переменой в настоящем». Каких же перемен в налоговой и таможенной сфере хотят украинские чиновники и с чего начнется реформирование в ближайшее время?

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