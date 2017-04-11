Защита экономической конкуренции

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Государство и юристы

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Государство и юристы)

Решение. Часть первая

В Верховный Совет Украины был внесен законопроект № 6232, согласно которому предлагается изложить Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного производства Украины в новых редакциях. Предложенные редакции содержат множество поправок, как косметических, так и принципиально новых, целью которых является перезапуск процессуальной правовой системы. Принятие процессуальных кодексов в новых редакциях является давно назревшим вопросом и рассматривается обществом как отдельный этап украинской судебной реформы.

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