Защита экономической конкуренции

Государство и юристы
Минздрав переубеждает
В министерстве уверены, что новые государственные гарантии финансирования медицинских услуг дадут старт реформе здравоохранения
Недавно Министерство здравоохранения Украины презентовало проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (проект), который, как убеждено ведомство, должен дать старт реальным реформам в системе отечественного здравоохранения. Еще на стадии подготовки вокруг проекта разгорелась дискуссия, которая, впрочем, касалась не столько содержания предлагаемого акта, сколько и.о. министра здравоохранения и других руководителей системы. В самом ведомстве отмечают, что нынешнее руководство Минздрава не имеет прямого отношения к подготовке текста акта — он создан группой профессионалов-практиков.
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