Защита экономической конкуренции

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Государство и юристы

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Государство и юристы)

Минздрав переубеждает

В министерстве уверены, что новые государственные гарантии финансирования медицинских услуг дадут старт реформе здравоохранения

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Недавно Министерство здравоохранения Украины презентовало проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (проект), который, как убеждено ведомство, должен дать старт реальным реформам в системе отечественного здравоохранения. Еще на стадии подготовки вокруг проекта разгорелась дискуссия, которая, впрочем, касалась не столько содержания предлагаемого акта, сколько и.о. министра здравоохранения и других руководителей системы. В самом ведомстве отмечают, что нынешнее руководство Минздрава не имеет прямого отношения к подготовке текста акта — он создан группой профессионалов-практиков.

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