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Тема номера: Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Тема номера: Защита экономической конкуренции)

Кадры мешают все

Дальнейшее повышение эффективности деятельности АМКУ неразрывно связано как с продолжением совершенствования нормативной базы, так и с укреплением кадрового потенциала и улучшением финансового обеспечения

Эдуард Трегубов

Специально для «Юридической практики»



14 марта 2017 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ, Комитет) на специальной презентации обнародовал отчет о своей деятельности за 2016 год. Данный документ интересен тем, что позволяет практикующим в этой отрасли юристам, а также бизнесу и обществу оценить, соответствуют ли их ожидания статистике, проанализировать тенденции, сопоставить декларируемые цели и задачи с реальными результатами.

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