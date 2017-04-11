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Тема номера: Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Тема номера: Защита экономической конкуренции)

Реформы и содержание

АМКУ намерен существенно активизировать свою деятельность на рынках Украины и провести ряд реформ с целью развития добросовестной конкуренции

Павел Логинов ,

Богдан Ильченко

Специально для «Юридической практики»



Реформирование законодательства — необходимый этап развития любого современного государства. Не является исключением и Украина — мы наблюдаем активное реформирование внутреннего законодательства, в том числе антимонопольного.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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