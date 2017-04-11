Тема номера: Защита экономической конкуренции
Реформы и содержание
АМКУ намерен существенно активизировать свою деятельность на рынках Украины и провести ряд реформ с целью развития добросовестной конкуренции
Богдан Ильченко
Реформирование законодательства — необходимый этап развития любого современного государства. Не является исключением и Украина — мы наблюдаем активное реформирование внутреннего законодательства, в том числе антимонопольного.
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