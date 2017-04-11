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Тема номера: Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Тема номера: Защита экономической конкуренции)

Игра в монополию

Государство получило контроль в банковском секторе, что влияет на состояние конкуренции на рынке

Владислав Чуприна ,

Арсен Низельский

Специально для «Юридической практики»



Древняя китайская мудрость гласит: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». За последние полгода произошедшие в банковской сфере Украины события фактически изменили ее до неузнаваемости, тем самым сделав будущее всей отечественной экономики абсолютно непредсказуемым.

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