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Тема номера: Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Тема номера: Защита экономической конкуренции)

Заряд — энергии

В этом году участникам рынка электроэнергии стоит ожидать особого внимания АМКУ

Наида Шихкеримова ,

Ярослав Чекер

Специально для «Юридической практики»



Рынки электрической энергии и энергетического угля (рынки электроэнергии) стали предметом серьезного интереса Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в контексте анализа текущего состояния конкуренции, обеспечения конкуренции в свете проведения реформы украинского рынка электроэнергии и приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Европейского Союза (Третий энергопакет ЕС).

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