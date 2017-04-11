Тема номера: Защита экономической конкуренции
Заряд — энергии
В этом году участникам рынка электроэнергии стоит ожидать особого внимания АМКУ
Ярослав Чекер
Рынки электрической энергии и энергетического угля (рынки электроэнергии) стали предметом серьезного интереса Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в контексте анализа текущего состояния конкуренции, обеспечения конкуренции в свете проведения реформы украинского рынка электроэнергии и приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Европейского Союза (Третий энергопакет ЕС).
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